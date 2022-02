Eséssel indították a csütörtöki kereskedést az amerikai részvényindexek. A piacok a vártnál magasabb friss inflációs adatot árazták be, januárban ugyanis éves alapon 7,5 százalékos pénzromlást mértek az Egyesült Államokban.

Fotó: Shutterstock

A decemberhez képest is romló tényadat még az elemzők által várt 7,3 százalékot is meghaladta, egyben 40 éves csúcsot is jelent.

Az S&P 500 részvénykosár 1,2 százalékos, a 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe pedig 0,7 százalékos mínuszban kezdte a napot. A főként technológiai részvényeket tartalmazó Nasdaq 100 index szenvedte el a legjelentősebb, 1,7 százalékos esést közvetlenül a nyitást követően.