A tavaly látottnál alacsonyabb megtérülések és jóval nagyobb volatilitás jellemezheti 2022-ben a globális részvénypiacokat – vélik kedden közzétett kitekintőjükben az OTP Global Markets szakértői. A lassuló gazdasági növekedés, a magas infláció, a szigorodó monetáris környezet és a magas értékeltségi mutatók együtt már komoly ellenszelet jelentenek a részvénypiacok számára, a vállalati profitok növekedése azonban támaszul szolgálhat az árfolyamoknak.

Az omikron hullám lecsengése a value ágazatok felülteljesítését hozhatja el, ezen belül az energetika és a pénzügyi szektorokét: előbbire a továbbra is alacsony értékeltségi mutatók jellemzők, javuló profitkilátások mellett, utóbbi pedig a hosszú kötvényhozamok további emelkedésének lehet a nyertese (az értékeltségek a bankrészvényeket illetően is alacsonyak). A növekedési papírokat idén érdemes kerülni, ha pedig megnő a volatilitás, akkor a defenzív stratégia – kiemelten az ingatlanszektor – lehet a nyerő.

Fotó: Shutterstock

Az amerikai részvénypiac továbbra is a legdrágább, egyelőre azonban korainak tűnik ellene fogadni

– hívta fel a figyelmet Sándor Dávid, vezető elemzési stratéga, aki úgy véli, hogy sokkal inkább érdemes lehet a piacon belüli rotációs folyamatokat kihasználni. Az európai részvénypiac vonzóbb, azonban a magas energiaárak profitoldali kockázatot jelentenek. Továbbra is ajánlja a kelet-közép-európai régiót az OTP Global Markets vezető befektetési stratégája, a térségben a pénzügyi és energia szektorok felülreprezentáltak, vagyis részt vehetnek az értékalapú befektetések felülteljesítésében.

A részvénypiaccal szemben nem árt az óvatosság a kötvénybefektetéseket illetően, az OTP Global Markets szakértői az amerikai kamatemelési ciklus elindulásával a hosszú hozamok emelkedését várják, így alulsúlyozzák a kötvénypiaci kitettséget, úgy az állampapír, mind a vállalati hitelpapír piacon.

A tengerentúli kamatemelések egyértelműen a dollár malmára hajtják a vizet, az OTP elemzői ezért az év elején a dollár további erősödését várják.

Óriási ralit hozott 2021 a nyersanyagok piacán, idén azonban biztosan be kell érni mérsékeltebb hozamokkal – fogalmazott Sándor Dávid. Az árupiaci befektetések vélhetően továbbra is jó védelmet biztosítanak a jelenlegihez hasonló magas inflációs környezetben, de ha a globális gazdasági növekedés lassul és ezzel együtt erősödik a dollár, könnyen megtorpanhatnak a nyersanyagárak. Az olajpiac stabilan teljesíthet az év elején. A kínai növekedéshez nagymértékben kötődő ipari fémek (például acél) kereslete várhatóan lelassul, a megújuló energetikai beruházásokhoz és elektromobilitáshoz szükséges fémek (réz, nikkel, lítium) piaca jobban fest, itt a keresleti oldal továbbra is támogató. Az aranypiacon változatlanul enyhén negatívak a kilátások.

Az inflációval kapcsolatban az elemzők olyan tekintetben optimisták, hogy habár nagyon magas szintekről indul el az idei év, a pénzromlás mértéke már jóval konszolidáltabb lesz év végére Amerikában és Európában is.