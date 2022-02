Nem kevesebb mint 600 millió amerikai dollárért adja el régi szabadalmait a Blackberry az amerikai Catapult IP nevű cégnek

– közölte az okostelefonok egykori úttörő fejlesztője kedden.

Az átruházott szabadalmak a mobileszközökkel, csevegőszolgáltatásokkal és vezeték nélküli hálózatok technológiájával kapcsolatosak – tette hozzá a kanadai cég. Az elmúlt években a Blackberry többek között a Facebook (jelenleg Meta Platforms) és a Snap ellen indított bírósági eljárást szabadalmai bitorlásáért. A Facebookkal folytatott vitát végül egyezséggel rendezték, ám a Snap pert nyert a fellebbviteli bíróság előtt.

Fotó: Shutterstock

Sajtóértesülések szerint a Blackberry korai szabadalmainak eladásáról már 2020 óta folytak a tárgyalások. A Catapult-tal kötött megállapodás azonban még a kanadai hatóságok felülvizsgálatára vár. A Blackberry csak azokat a szabadalmakat tartja meg, amelyek jelenlegi működéséhez szükségesek.

A Catapult IP-t egy amerikai feltaláló vezeti, aki rendszeresen vásárol további szabadalmakat licencügyleteihez – számolt be a kanadai Globe and Mail című lap. A jelen üzlet finanszírozása is arra utal, hogy

a Blackberry szabadalmait gyorsan pénzzé akarják tenni, hiszen a vételárból 450 millió dollárt hitelből finanszíroztak.

A kanadai cég részvényei kedden a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben New Yorkban 4,5 százalékkal, 8,2 dollár fölé drágultak.