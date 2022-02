Részvényenként másfél amerikai dolláros, összesen 7,6 milliárd dollár összegű rekordmértékű időközi osztalékot fizet idén az ausztrál BHP Group, mivel a még mindig magas nyersanyagáraknak köszönhetően az üzleti év decemberben lezárt első felében a becsléseket meghaladó nyereséget ért el annak ellenére, hogy Kína, a bányatársaság legnagyobb vevője csökkentette vásárlásait a tárgyidőszakban – jelentették be kedden Melbourne-ben. A menedzsment ezzel a nyereség 78 százalékát kívánja a részvényesek között szétosztani.

Fotó: BHP

A cég egyébként a járvány dacára is rendkívül eseménydús hat hónapon van túl, egyebek között elhatározták a kőolaj- és gázüzletág leválasztását, illetve a részvények kettős jegyzésének megszüntetését is. Utóbbi döntést a londoni City őszinte bánatára óriási részvényesi támogatás mellett hozták meg, hiszen a tulajdonosok 97 százaléka szavazta meg, hogy a jövőben kizárólag az ausztráliai Sydney-ben forgalmazzák az óriásvállalat papírjait. Ezzel az első számú brit tőzsdeindex, a FTSE 100 egyik legnagyobb cégét veszíti el.

A 13 milliárd dollárra taksált kőolaj- és gázüzletágát a konszern amúgy a szintén ausztrál Woodside Petroleummal alapított közös vállalatba viszi be. Az új cég 48 százaléka kerül a BHP tulajdonába. A menedzsment azzal indokolta a lépést, hogy így

az anyavállalat a szénhidrogének helyett inkább a jövő szempontjából legfontosabb nyersanyagok, jelesül a réz, a nikkel és a kálisó bányászatára fókuszálhat. Ezeken a területeken akvizíciókat is terveznek.

A csoport folytatódó tevékenységekből származó nyeresége év/év bázison 57 százalékkal, 9,72 milliárd dollárra, részvényenként pedig 192 dollárcentre nőtt a 2021-2022-es gazdasági év első felében. Elemzők kevéssel 9 milliárd dollár alatti profitot vártak. A nettó eredmény növekedésének üteme azonban messze elmaradt a júniusban véget ért 6 hónapos időszak 185 százalékos robbanásszerű emelkedésétől, arról nem is beszélve, hogy akkor a 11 milliárd dollárt is túlszárnyalta az adózott nyereség.

A vasérc ára azonban a kínai kereslet zsugorodása miatt megfeleződött az előző évi rekordszinthez képest, mivel Peking meghirdette károsanyag-kibocsátásának visszafogását, illetve a legnagyobb ázsiai gazdaság ingatlanszektorának megroggyanása nyomán az építőipari acélszükséglet is csökkent.

A nyersanyagárak ingadozása még egy ideig folytatódni fog, beleértve a vasércet is, de a kilátások továbbra is biztatók

– mondta Mike Henry vezérigazgató a gyorsjelentés közzététele után tartott sajtóértekezleten. „A fő hajtóerő továbbra is a kereslet által magasan tartott infláció lesz” – mondta Henry.

Ráadásul a cégvezetés szerint a kínai ellenszél már az idén is mérséklődni fog. „Valószínűleg eddig alábecsültük, hogy Peking milyen ütemben építi le az acélgyártás korlátozását” – emelte ki Henry.

„A piac üdvözli a továbbra is rendkívül magas osztalékfizetési arányt és a Covid, valamint a munkaerőhiány dacára is a költségfronton elért eredményeket, illetve azt is, hogy mindezzel egyidejűleg nettó adósságcélját lefelé, 12-17 milliárd dollárról 5-15 milliárd dollárra módosította a társaság” – hangsúlyozta jegyzetében Paul McTaggart, a Citibank elemzője. A Jefferies szakértője viszont megjegyezte, hogy amennyiben a konszern valóban felvásárlásokra készül, minél hamarabb bele kellene vágnia a projektekbe.

A BHP részvényeinek árfolyama a beszámoló közzétételét követően csaknem 3 százalékkal megugrott, ám a nap végére 0,3 százalékkal előző napi záróértéke alá, 48,33 ausztrál dollárig ereszkedett a kurzus.