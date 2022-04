Az idei év eddig nem túl erős a piacokon, a részvények eddig inkább csak a korábbi évek emelkedéséből adtak vissza, mintsem újabb hozamokkal örvendeztették volna meg a befektetőket.

Az amerikai cégeket tömörítő S&P 500 is hasonló úton járt, illetve hozzávetőlegesen vezette is ezt a folyamatot.

Már az év első hetei sem indultak jól, ezen pedig a jelentési szezon sem igazán segített január végén. Azóta az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódása tovább bonyolította az egyébként sem túl egyszerű helyzetet, a nyersanyagárak nagyon sokat emelkedtek, az infláció a korábban várt gyorsuláshoz képest is nagyobb ütemben nő, a jegybankok pedig így már a monetáris szigorítás útjára léptek, mivel az inflációt próbálják féken tartani.

Ezzel a korábbi kedvező monetáris hátszél megszűnni látszik, a tőkepiacokon pedig régen nem látott problémákat kell ismét kezelni, illetve beárazni. Nem tudott így februárban sem erőt mutatni az amerikai tőzsde, és bár március során volt egy kedvező rövid távú trend, végül a 4600 pontos szintek elég erős ellenállást jelentettek. Az április így nem telt túlságosan jól, ismét a mozgóátlagok alá süllyedt az index.

Most viszont megint igen érdekes a kép, és a héten a kereskedés során már enyhe fordulat kezd látszódni. A hétfői gyertya kimondottan szépen fest, miközben azért majdnem 100 pontos a nagysága, vagyis a volatilitás nem alacsony. Ezzel együtt látható, hogy a fordulat jelei kezdtek kibontakozni, ezt pedig akár egy pozitív jelentési szezon is megerősítheti. Ehhez persze szükség lenne arra is, hogy a technológiai cégek jelentését pozitívan fogadják a héten, valamennyi fontos vállalat közzé teszi ugyanis negyedéves számait.

Egyelőre az látszik, hogy az energiapapírok erősek, illetve az általános fogyasztási javakat gyártó cégek, illetve a közművek mutatnak még erőt, és feltehetően a jelentéseknél is főleg az energiacégek érhetnek majd el dinamikus profitbővülést. Összességében viszont ezen szektorok súlya nem olyan jelentős, így több szereplőnek is erőt kellene mutatnia ahhoz, hogy az S&P 500 is magára találjon, és valódi felpattanás induljon el. A következő hetekben ennek eredményét láthatják majd a befektetők.