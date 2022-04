Az Electrolux üzemi eredménye az egy évvel korábbi 2,30 milliárd svéd koronáról 1,58 milliárdra csökkent. Ez még így is jócskán meghaladja a Refinitiv 962 millió koronáról szóló elemzői konszenzusát. Európa legnagyobb háztartási gépeket gyártó vállalatánál úgy látják, hogy a száguldó infláció, a gazdasági bizonytalanságok közepette a fogyasztók ha tehetik, akkor inkább kivárnak készülékeik lecserélésével.

Ez a kivárás már az első negyedévben is éreztette hatását a mérséklődő forgalomban. Az Electrolux árbevétele éves összevetésben 3,4 százalékkal 30,11 milliárd koronára csökkent. A fehéráru-gyártó számára az alkatrész-beszállítások esetlegessége komoly gondot okoz, erre már januárban figyelmeztették befektetőiket.

A legújabb kihívás pedig Kína felől érkezett, a COVID-járvány olyan ipartelepeken felütötte a fejét, ahol az Electroluxnak érdekeltségei vannak. A kínai zéró tolerancia a járványmegelőzésben hatásos ugyan, de a termelést nagyban akadályozza. Hasonló gondokról számolt be a svédek legnagyobb riválisa, az amerikai Whirlpool is, amely az emelkedő költségeit gondolkodás nélkül beépítette az áraiba, ahogy arra a svédek is rákényszerülnek. Már az első negyedévben emelték áraikat, és a második félévben újabb drágulást vetítettek előre.

Jonas Samuelsson vezérigazgató szerint az áremeléseik tükörsimán átmennek a fogyasztói láncon, és teljes mértékben kompenzálhatják megemelkedő költségeiket, ahogy az 2021-ben is történt. Az orosz-ukrán háború a svédeket is érzékenyen érinti. Miután a háború kitörés után felfüggesztették e két országban és Fehéroroszországban a gyártásukat és termékeik forgalmazását, két hete – korlátozott mértékben - ismét megindították a termelést az ukrajnai üzemükben.