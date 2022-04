A negyedéves gyorsjelentések szezonjában sor került a Masterplast Nyrt. éves közgyűlésére is csütörtökön, ahol a vállalat eredményeit is ismertették és a részvényenként fizetendő osztalék is terítékre került.

A vállalat tájékoztatása szerint a közgyűlés 27,825 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 928,2 millió adózott eredménnyel fogadta el a Masterplast 2021-es Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját. A társaság konszolidált beszámolója szerint mérlegfőösszege 179 173 532 euró, adózott eredménye 16 070 365 euró volt.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A döntés értelmében pedig részvényenként 55 forint osztalékot fizetnek a tulajdonosoknak, 2022. október 10-től. Azok részesülhetnek a vállalat profitjából ilyen módon, akik 2022. október 3-án rendelkeznek a cég papírjaival. A részvényesek azonban annak is örülhetnek, hogy a közgyűlés felhatalmazása eredményeként az elkövetkező másfél év alatti részvényvisszavásárlási program keretében az igazgatótanács 3 millió saját részvényt vehet.

A társaság gyorsjelentése szerint Masterplast Nyrt. 22,8 millió euró (csaknem 8 milliárd forint) kamat, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményt (EBITDA) ért el tavaly, kétszer annyit, mint 2020-ban, míg az árbevétel meghaladta a 191,5 millió eurót (70 milliárd forintot), ami 64 százalékos növekedést jelent. A cég adózott nyeresége pedig két és félszeresére nőtt.

A kedvező adatokat az építőipari kereslettel magyarázták. A vállalat kedvezőnek értékelte a kilátásokat is. 2024-re a társaság már 300 millió eurós (körülbelül 110 milliárd forint) forgalmat, és 26 millió eurós (csaknem 9,5 milliárd forint) adózott eredményt valószínűsít.

A Masterplast fő tevékenységi körét az építőipari szigetelőanyagok és szigetelő rendszerek, valamint egészségügyi textíliák és higiéniai termékek gyártása és értékesítése jelenti. A magyarországi központú nemzetközi cégcsoport több európai országban működtet saját tulajdonú leányvállalatot.

A társaság a BÉT prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei csütörtökön 1,12 százalékos emelkedéssel 4080 forinton zártak, árfolyamuk egy éven belül 2950 forint és 4880 forint között változott.