Homlokegyenest eltérően reagálták Oroszország Ukrajna elleni inváziójára a részvénypiacokon a hazai lakossági és intézményi befektetők. A február 24-én indult támadás híre nem váltott ki negatív reakciót a háztartások körében: az év második hónapjában 4,5 milliárd forintnyival több külföldi kibocsátású részvényt vásároltak, mint amennyitől megváltak – s a magyar papírokban is a vételi beszállókat keresték, a magánbefektetők 32,4 milliárd forinttal növelték kitettségüket a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).

Fotó: Shutterstock

Másképp cselekedtek az intézményi befektetők: a biztosítók, nyugdíjpénztárak és befektetési alapok inkább szabadulni igyekeztek a külföldi kibocsátású részvényeiktől, a tranzakcióik egyenlege mínusz 28 milliárd forint volt a Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint. A BÉT-en viszont kivárásra rendezkedtek be, a vételeik és eladásaik egyenlege csupán 1,8 milliárd forint mínuszt mutatott februárban.

A hónap végén a magyar lakosság direkt külföldi részvénykitettsége 524 milliárd forint volt, míg a BÉT-en forgó papírjaik 914 milliárdot értek.

A magyar piacon továbbra is csupán három részvény kereskedhető likviditási aggályok nélkül, külföldön viszont jóval nagyobb a merítés, a hazai megtakarítók által preferált papírok/szektorok között viszont jelentősek az átfedések – derül ki a VG piaci körképéből.

A megkérdezett befektetési szolgáltatók – KBC Equitas, Concorde Értékpapír, Equilor – mindegyikénél aktívan kereskednek a magyarok az autógyártók közül a Tesla- és a Volkswagen-részvényekkel, de a NIO-ra is gyakran vesznek fel megbízásokat a hazai brókercégek. A légitársaságok közül mindhármuknál a nagy volumenben kereskedett részvények közé tartozik a magyar székhelyű Wizz Air. Kisebb meglepetésre a magyar megtakarítók egyelőre nem veszik nagyobb volumenben a külföldi olajcégeket, a három szolgáltató egyikénél sincsenek az aktívan kereskedett papírok közt külföldi olajrészvények, holott a nyersolaj árfolyama az év végi 74 dolláros hordónkénti szintről masszívan emelkedve 130 dolláros szinten is járt; a jelek szerint a hazai befektetők inkább a Molon keresztül vesznek fel kitettséget a szektorban. Nagyok az átfedések a kedvenc tech papírok között is, mindhárom brókercég ügyfelei nagy volumenben trade-elnek a Meta- (Facebook), valamint az Apple-papírokkal.

Az ukrajnai háború bizonyos szintű részvényportfólió-átsúlyozást is generált a magyar magánbefektetők körében. A KBC-nél kisebb átrendeződés látható az amerikai piacok irányába, mint Herczku György, a KBC Securities vezérigazgatója a VG-nek elmondta, elsősorban a tech szektor vezető papírjait érintő jelentős esés hatására növelték kitettségüket az ügyfeleik, bizonyos részvényeknél az állomány növekedése a 60 százalékot is elérte. Az Equilornál nem tapasztaltak átrendeződést az ukrajnai háború hatására, az ügyfelek eddig is jellemzően az amerikai piacon kereskedtek, és ebben nem is történt változás.

A háború hatására nem elsősorban az amerikai részvénypiac, hanem a jobban ismert és sokat eső haza papírok (leginkább OTP) felé fordultak az ügyfelek

– válaszolta a VG-nek Tabányi Mónika, a Concorde privátbanki igazgatója. Hogy az OTP-részvények népszerűvé váltak a nagy esés után, annak jelei már február végén megmutatkoztak: a háború ellenére 28 milliárd forintnyival több parkolt a magánbefektetőknél, mint egy hónappal korábban.

Legnépszerűbb külföldi részvények a szolgáltatók ügyfeleinél

KBC: Tesla, NIO, Alibaba, Apple, ATT, Lufthansa, Amazon, PayPal, Meta, Wizz Air, Warner Bros, Vodafone, Volkswagen, Philip Morris

Equilor: Meta (Facebook), Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), American Airlines, Wizz Air, Tesla, Volkswagen, NIO

Concorde: Wizz Air, Tesla, Meta Platforms, Apple, Netflix, Alibaba, Raiffeisen, Volkswagen, Citigroup, Airbus, Samsung, Intel, Alphabet, AMD, Nokia, Siemens, UniCredit