A Fidelity hamarosan a 401(k) nevet viselő nyugdíjmegtakarítási forma keretén belül is elérhetővé teszi ügyfelei számára a bitcoint – közölte az eszközkezelő kedden a The Verge beszámolója szerint.

Noha a cég nem közölte, hogy a lehetőséggel élők megtakarításaik mekkora részét tarthatják a legnépszerűbb kriptoeszközben, a The Wall Street Journal úgy tudja, hogy ez akár 20 százalék is lehet. A Fidelity munkahelyi nyugdíjmegtakarításokkal foglalkozó részlegének vezetője, Dave Gray azt is elmondta, hogy a későbbiekben más kriptókat is szeretnének majd kínálni.

Fotó: Marco Bello

A Fidelity tájékoztatása szerint a 2022. közepétől elérhető ajánlattal csak azok a dolgozók élhetnek, akiknek a munkáltatójuk is áldását adja a lehetőségre. Az első ilyen cég egyáltalán nem meglepő módon Michael Saylor üzleti intelligenciával foglalkozó vállalkozása, a MicroStrategy lehet. A dotcom lufi kipukkanásakor egy nap alatt elszenvedett, 6 milliárd dolláros veszteségével talán még mindig világelső üzletember cége

2020-ban 250 millió dollárért vásárolt bitcoint.

Azonban a könyvelés terén már nem igazán sikerült a digitális eszközt megfelelően kezelni, amit az értékpapír és tőzsdefelügyelet (SEC) is jelzett. Saylornak azonban nem ez volt az egyetlen összeütközése a hatósággal, ugyanis

a MicroStrategy 1998-as tőzsdére lépésekor és később is a SEC szerint a cég a valósnál nagyobb bevételt és profitot mutatott ki.

Az ügy végére 2000-ben került pont, amikor a megállapodás értelmében a vállalat vezetői 10 millió dollártól szabadultak meg és további fejenként 350 ezer dolláros büntetést is fizettek, de a vádakat nem kellett elismerniük.

Kérdés az is, hogy a Fidelity tervei mekkora ellenállásba ütköznek, hiszen például a múlt hónapban az amerikai munkaügyi minisztérium a nyugdíj előtakarékossági cégeket arra figyelmeztette, hogy ne kínáljanak kriptókban megtakarításokat, mivel annak számos veszélyei lehetnek, beleértve a szektorra jellemző csalásokat, lopást és egyéb veszteségeket.