Az elmúlt hónapokban minden gazdasági híradás az orosz-ukrán konfliktusból adódó gazdasági problémákról, valamint az inflációról szóltak. Korábban joggal érezhettük, mintha a nagy jegybankárok irreálisan optimisták lennének a gazdasági teljesítménnyel és az inflációval kapcsolatban, a háború hatására azonban minden főbb gazdasági döntéshozó rontotta a növekedési és inflációs prognózisokat, így talán már most kijelenthető, hogy

2022 biztosan, és valószínűleg 2023 is a stagflációról fog szólni egész Európában.

Látva a magas inflációs értékeket, az Európai Központi Bank is egyre szigorúbb üzeneteket küldött a piac felé: néhány főbb elemzőház szerint már a nyári hónapokban kamatot emelhet az EKB. Erre azonban kisebb az esély, hiszen Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke a legutóbbi sajtótájékoztatóján elmondta, kamatemelés csak akkor várható, amikor az összes eszközvásárlási programot kifuttatták.

Ezekre a kommunikációs váltásokra, és az elmúlt napok üzeneteire az európai hozamok azonban dinamikusan tudtak emelkedni, köztük az egyik legfontosabb, a német 10 éves kötvény hozama is. Az év végén még -0,4 százalékos hozammal kereskedték, azonban jelenleg már 0,9 százalékos hozamon forog az aktuális papír. Ez jelentős hozamemelkedés ilyen időtávon és a kilátások is hasonló mozgást prognosztizálnak.

Egy tartósan magas inflációs környezet tartósan magas kamatkörnyezetet is eredményez, ennek köszönhetően egészen biztos, hogy a FED után az EKB-nak is el kell kezdenie a kamatemelési ciklusát. Megítélésem szerint a jelenlegi 0,9 százalékos hozamszintnél lényegesen magasabb, 2 százalék fölötti értéket is láthatunk a következő 6-18 hónapban, így a német 10 éves kötvény shortolásával profitálhatunk a további hozamemelkedésből.

A német 10 éves kötvényt több európai ETF segítségével is lehet shortolni, főleg euró alapon. A német tőzsdén az 5X62 elnevezésű alap tőkeáttétel nélkül shortolja a papírt, míg a Párizsban kereskedett DSB kétszeres tőkeáttétellel teszi ezt. Javaslom az ETF-ek megvásárlását minden olyan befektetőnek, akinek a portfóliója jelenleg részvény túlsúlyos, hiszen a hozamok emelkedése negatív hatással van a részvénypiacokra, így ez egyfajta fedezeti ügyletként is szolgálhat.