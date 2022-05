A bitcoin gyengélkedése eredményeként a legismertebb kriptoeszköz mára méltányos áránál olcsóbban is hozzáférhető a JPMorgan Chase egy értékelése szerint – írja a CNBC.

A befektetési bank szerint az eszköz 28 százalékkal marad el értékétől, mivel a bank által számot célár 38 ezer dollár lehet. Az ügyfelek számára készített jegyzet szerint az elmúlt hónap korrekciója a januári és februári csúszást követő kapitulációnak tűnik, ami jelentős emelkedésre ad lehetőséget a későbbiekben a bitcoin és általában a kriptók számára.

Fotó: IGOR STEVANOVIC / Science Photo Library via AFP

A bank véleménye azért is figyelemre méltó lehet, mert a vezérigazgató Jamie Dimon egyáltalán nem osztja alkalmazottai véleményét, mint korábban elmondta, szerinte a bitcoin értéktelen. Igaz Dimon arról is beszélt, hogy a pénzintézet ügyfelei nem feltétlenül osztják az ő értékítéletét és nem kívánja rájuk erőltetni az akaratát.

Éppen ezért tavaly nyár óta a JPMorgan vagyonkezelőjének ügyfelei hat különböző kriptoalaphoz is hozzáférhetnek a bankon keresztül.

A befektetők mindenesetre nem árt ha óvatosak maradnak, hiszen az utóbbi időket jellemző eladási hullám, illetve a bitcoin és a kriptók árát az egekbe lövő likviditás kivonása a piacokról várhatóan még folytatódni fog. Mint arra a Bloomberg rámutatott érdemes lehet arra is figyelni, hogy a nap melyik szakaszában vásárolunk az eszközökből, ugyanis

az elmúlt hónap veszteségeinek szinte az egészét az amerikai tőzsdék nyitvatartási ideje alatt könyvelhette el a bitcoin,

míg a hétvégéken vagy akkor, amikor a részvénypiacok zárva voltak inkább oldalazva vagy emelkedő irányba mutatott az árfolyam.

Kérdés persze, hogy ezek a trendek a jövőben is kitartanak-e, főleg azt követően, hogy egy ilyen jelentős elérésű lap írt róla. Mindenesetre noha nem zárható ki, hogy csupán véletlen az összefüggés, az adatok azt is jelenthetik, hogy a befektetők az amerikai tőzsdén meglévő pozícióikat finanszírozzák inkább, és ezért szabadulnak a kriptóktól. Ebben az esetben a kriptobefektetők jól teszik, ha a tágabb piacot is figyelemmel kísérik döntéseik előtt.