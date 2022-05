Miután a Robert Koch Intézet szerint a majomhimlős esetek számának növekedése várható Németországban, Karl Lauterbach egészségügyi miniszter szerint "maximum 40 000 adag" himlő elleni oltóanyagot rendelhet a szövetségi köztársaság. Eddig két ilyen engedélyezett vakcina létezik az Egyesült Államokban, és most harmadikként a Moderna is be akar lépni ebbe a piaci szegmensbe is.

Fotó: Shutterstock

Az amerikai biotechnológiai vállalat, amely rekordgyorsasággal fejlesztette ki a korona elleni oltóanyagot, hétfőn ugyanis közölte, hogy "preklinikai fázisban" tanulmányozza a majomhimlő elleni lehetséges vakcinákat.

A Moderna azonban más projekteket is előkészített. A közelmúltban jelentették be, hogy a berlini kormány további covidvakcinát rendel őszre, amely szélesebb lefedettséget biztosít több lehetséges vírusváltozat ellen. "Minden eshetőségre fel kell készülnünk" - mondta Karl Lauterbach. A szövetségi kabinet által elfogadott stratégia ezért további 830 millió eurót irányoz elő a Moderna által bejelentett, egyszerre több vírusváltozatra ható készítmény beszerzésére.

Az mRNS-vakcinák új generációja várhatóan hatásprofil és hatékonyság tekintetében felülmúlja a hagyományos influenza elleni vakcinákat, mivel a WHO által kiválasztott négy antigén és vírustörzs mellett más antigéneket és vírustörzseket is tartalmaz – jelentette be az amerikai cég egyik tulajdonosát képviselő Daniel Koller a német sajtónak. Ha sikerül piacra dobni egy influenza- és koronavírus elleni kombinált vakcinát, akkor az influenza elleni oltások globális piaca, amely jelenleg évente mintegy 500 millió adagot tesz ki, jelentősen bővülhet, sőt akár meg is duplázódhat – tette hozzá.

A Moderna részvényárfolyama azonban jelenleg egy helyben jár. Miután nemrégiben némileg erősödött, kedden több mint 4 százalékkal, 132 dollár alá esett.