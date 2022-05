Fennállásának legerősebb negyedéves eredményét érte el az idei első három hónap során az Alteo. A megújuló energiát hasznosító társaság az árbevétel és eredményességét leginkább kifejező EBITDA soron is duplázott – előbbi 19 milliárd forintra, utóbbi 4,6 milliárdra ugrott –, nettó nyeresége pedig az egy évvel korábbinak a triplájára, 2,8 milliárdra szökött fel.

Az új generációs energiaszolgáltató eredményességét egyelőre nem vetették vissza a háború kiváltotta energiapiaci sokkok, mi több, a változékony időszakot a kínálkozó lehetőségek kihasználásával eredményességének növelésére is fel tudta használni.

Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

A remek teljesítmény részben a hő- és villamosenergia-termelést irányító szabályozási központ kimagasló eredményességéhez köthető, részben pedig a kiskereskedelmi szegmens hasonlóan kiemelkedő teljesítményéhez. Szintén hozzájárult az első negyedév dinamikájához az Alteo megújuló-erőműveinek stabil, jó teljesítménye.

Jó döntésnek bizonyult, hogy miközben az eredetileg megfogalmazott alapvető célokon és területeken nem változtattunk, a 2019 óta elért kimagasló eredményeink miatt megnőtt mozgástérhez igazítottuk hozzá ez év januárjában a 2026-ig tartó stratégiánkat

– szögezte le ifj. Chikán Attila vezérigazgató.

A finomhangolt stratégiában a korábbinál jóval magasabb EBITDA-pályát tűzött ki célul a vállalatcsoport, ám a 2022 elején prezentált medián EBITDA-tartomány felső sávját is túlteljesítették az idei első negyedévben. Ebben az időszakban – a már 2021 végén tapasztalható áremelkedés mellett – egyre inkább éreztette hatását a kialakult háborús helyzet is az energiapiacon.

A januárban frissített vállalati stratégia 2022-re mintegy nyolcmilliárd forintos, 2026-ra pedig 11 milliárdos medián EBITDA elérését célozta meg. A módosított stratégia a korábbiaknál merészebb célokat tartalmaz a következő öt évre, ami az eredeti dokumentumban foglalt beruházási volument 35 milliárd forintra emelte a korábbi 20 milliárdos beruházási célról.

A konfliktus kiváltotta energiapiaci bizonytalanságok elsősorban a magas árakban és a korábban nem tapasztalt piaci volatilitásban öltöttek testet, amelyre a vállalat kiválóan tudott reagálni, miközben a negatív hatások nem vetették vissza az Alteo eredményességét

– hangsúlyozta a vezérigazgató.

Abban, hogy a vállalatcsoport nehezített pályán is jól teljesített, ifj. Chikán Attila szerint egyaránt meghatározó szerepe volt a cég felépítésének, piaci méretének, gyors reagálóképességének és kiemelkedő szakembergárdájának. Ezek a faktorok a szakember szerint ahhoz is kellő tartalékot jelentenek, hogy a társaság az esetlegesen még borúsabbá váló piaci környezetben is agilis és reziliens maradjon.