Az elmúlt évek a fenntartható, zöld – vagy szaknyelven az ESG – befektetésekről szóltak. Számos alapkezelő ki is tette a zöld jelzést, és nagyon sok olyan befektetésétől megvált, amely környezeti, társadalmi vagy vállalatirányítási szempontból nem volt vállalható. Ilyenek voltak például a dohányipar vagy a szénerőműveket üzemeltető cégek papírjai, de a hadipari befektetések is.

Fotó: PHILIPP SCHULZE / dpa Picture-Alliance via AFP

Az orosz-ukrán háború ebben is szemléletváltást hozott. A fegyvergyártással foglalkozó cégek és beszállítóik csak kisebb része van jelen a tőzsdéken, és ezek a vállalatok is több lábra álltak a korábbi években. Ilyen az egyik legnagyobb német fegyvergyártó, a Rheinmetall AG is, amelyet február elején még csak az autóipari beszállítói kilátások miatt ajánlottunk. Az akkori, 114,42 eurós elemzői célár már önmagában is 23,6 százalékos felértékelődést jelentett volna. A háború kitörése után viszont olyan mértékben emelkedett a védelmi ipari termékek iránti kereslet, hogy a Rheinmetall árfolyama a február eleji 90-ről március végére már a 200 euró fölé nőtt.

Ennek a 130 éves vállalatnak már erős magyarországi kötődése is van: egy tavaly novemberi szándéknyilatkozat alapján márciusban 25,12 százalékos részesedést szerzett a 4iG-ben, és a napokban pedig a Rheinmetall, a 4iG és a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. közös vállalat alapításáról írt alá előzetes megállapodást, hogy részt vállaljanak a Magyar Honvédség digitalizációjában, valamint a közép-kelet-európai NATO tagállamok számára digitális eszközöket fejlesszen és forgalmazzon annak érdekében, hogy megfeleljenek a mai és jövőbeni harctéri követelményeknek.

Mindemellett tovább bővítik a védelmi eszközök gyártását: a Bundeswehrrel szeretnék megduplázni a megrendeléseket; Ukrajnába a már jól ismert Leopard tankokat fognak szállítani; Nagy-Britanniának száz darab Boxer járművet adtak el; Magyarországról pedig érkezett egy több százmilliós lőszer megrendelés 2031-ig, de már 2020-ban is rendeltünk tőlük Lynx lánctalpas járművet.

Fotó: JAN WOITAS / dpa Picture-Alliance via AFP

A Rheinmetall bevétele tavaly meghaladta az 5,8 milliárd eurót. A közel 4 százalékos osztalékhozammal hosszú távon is jó befektetés lehet, ha pedig a cég árfolyamának idei emelkedését és várható kapitalizációját nézzük, még az is elképzelhető, hogy DAX-tag lesz.