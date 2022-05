Hol van már a tavalyi év, amikor a vállalatok még azzal számoltak, hogy pandémia miatt minden megváltozik. Mára újra megteltek a koncerttermek, az edzőközpontok, s a légitársaságok, étteremláncok is alig győzik a rohamosan bővülő keresletet.

A Ticketmaster adatai szerint, a koncertjegyeladások 45 százalékkal emelkedtek idén februárban, 2019 azonos időszakához képest, miközben az elemzők csak 30 százalékos növekedéssel számoltak. A Planet Fitness edzőtermi lánc taglétszáma idén januárban 25 százalékkal múlta felül a 2019-es adatokat.

Fotó: Shutterstock

A Közlekedésbiztonsági Igazgatóság adatai szerint április 17. és 23. között naponta átlagosan több mint kétmillió ember utazott repülővel az Egyesült Államokban, míg 2019-ben átlagosan 2,4 millió volt ez az érték.

Válságintézkedéseket hoztak a pandémiás sztárpapírok anyavállalatai, mint a szobabiciklikkel hasító Peloton Interactive vagy a házimozi király Netflix,melyek attól tartanak, hogy a mostani fogyasztói láz nem csupán egy poszt pandémiás fellángolás, hanem új fogyasztási trend, mely hosszú évekre irányt szab a piacnak. A Peloton elbocsátásokba kezdett és árengedményekkel próbálkozik, a Netflix is visszavágta a költségeket és a hirdetési piac megnyitását fontolgatja.

A Wall Street Journal szerint az amerikai fogyasztó ellenálló képessége a modern amerikai történelem egyik fontos jellemzője. A Katrina hurrikán után New Orleans, vagy a 911 után New York is visszatért a régi szokásaihoz. Ám az mégis feltűnő, hogy most milyen gyorsan és mennyire széles körben épült vissza a fogyasztói piac.

De azért a járvány hosszú távú változásokat hozott. Ilyen például, hogy telekonferencia ágazat továbbra is kiugró növekedést mutat, s az általános ingatlanpiaci bumm ellenére is nagyon bizonytalan a nagyvárosi kereskedelmi célú ingatlanok piaca. Késik a gyermekgondozási szektor talpra állása, s továbbra is magas a kereslet olyan pandémiás.