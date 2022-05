Pozitív korrekció folytatódott pénteken a pesti tőzsdén az enyhén javuló nemzetközi hangulatban.

A BUX 0,74 százalékos emelkedéssel 41 779 ponton zárta a hetet, de amíg a 43 ezer pontos ellenállási szintet nem tudja áttörni a pesti tőzsdeindex, addig továbbra is érvényes a csökennő trend.A szelvényvágás után az OTP 8,93 milliárdos forgalommal, 3,75 százalékot esve, 9 904 forinton zárta a hetet. Amíg a 30 napos mozgóátlag (10 534 forint) alatt jegyzik a bankpapírt, addig lefelé mutat a technikai kép. Támasz 9 360 forintnál rajzolódik ki a grafikonon.

A Richter szerdán kitört egy háromszög alakzatból, s pénteken a 61,8 százalékos Fibo-szintet is áttörte a jegyzés. A gyógyszerrészvény 3,11 milliárdos forgalommal, 2,74 százalékot emelkedve, 7 490 forinton zárta a hetet. Innen a jövő hét elején a 7 700 forint felett húzódó, 50 százalékos Fibonacci szint is könnyedén elérhető lehet a Richter számára. Egyelőre minden indikátor felfelé mutat, az RSI még messze van a túlvett tartománytól.

Gyászos a Mol technikai képe, szabályos fej és vállak alakzat rajzolódott ki a grafikonon. Amennyiben tartósan az 50 százalékos Fibo-szint (2 735 forint) alatt marad az árfolyam, további csökkenésre számíthatunk. A 200 napos mozgóátlag 2 624 forintnál erős támaszt képez, azonban a Mol alakzati célárfolyama 2 300-2 400 forint közé mutat. Az olajrészvény 3,02 milliárdos forgalommal, 0,59 százalékkal lejjebb csúszva, 2 700 forinton zárta a hetet.

A Magyar Telekom még mindig a 410 forintos szinttel küszködik. Pénteken 83 milliós forgalommal, 0,24 százalékot süllyedve, 409 forinton zárt.

Amíg az euró-forint jegyzése a 382,50-es, meghatározó támasz felett mozog, addig a technikai kép a forintgyengülés irányába mutat. Pénteken a kurzus tesztelte a támaszt, majd délután 384 fölé kúszott a jegyzés.