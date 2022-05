Azon kevés cégek egyike a Telekom, amelyekre érdemben nem hat az orosz-ukrán háború. Már ez önmagában egy kedvező momentumot adhat a gyorsjelentésnek – mondta a VG-nek az Equilor elemzője.

Józsa Bence szerint az elmúlt években, a koronavírus miatti lezárások időszakában a pörgő készülékértékesítések, és a megnövekvő adatforgalom mellett összességében nagyot mentek, és középpontba kerültek a kommunikációs szolgáltatók. Ugyanakkor 2022 első negyedéve már nem a lezárásokról szólt, és a home office elterjedésének csökkenése sem fogta vissza valószínűsíthetően a Telekom számait. Az elemző szerint ugyan a készülékeladások historikusan az utolsó negyedévben mennek a legjobban, ebből a szempontból a második legjobb időszak az év elejére, az első negyedévre esik. Most viszont a gyorsuló infláció is előtérbe hozhatta a készülékcseréket, ugyanis tartva az egyre magasabb áraktól, sok fogyasztó előrehozhatta alapvetően későbbre tervezett vásárlásait.

Józsa Bence a meglóduló infláció ellenére sem tart a költségek megugrásától, a fogyasztói árindex miatti béremelés csupán enyhén növelheti meg ezt a sort. A KBC Equitas vezető elemzője 8 százalékos kiadásnövekedést valószínűsít. Cinkotai Norbert szerint a személyi jellegű kiadások akár csökkenhettek is a bázishoz képest, és a többi költség estében sem lát esélyt nagy növekedésre.

Puskaporos hangulatú közgyűlésen van túl a társaság, ahol az intézményi befektetők által keveselt osztalék kérdése ismét előtérbe került. Végül eredménytelennek bizonyult a részvényesi nyomás, nem emelte fel a menedzsment az osztalék mértékét. Józsa Bence szerint tehát az iparági átlagot mélyen alulmúló osztalékszint nem teszi kapós papírrá a Telekomot. A részvények könyv szerint értéke (P/BV) 0,6-es értéken áll, így tehát a menedzsment áron alul veszi vissza a részvényeket. Miután az Equilor szakértője szerint a piacon is be tud vásárolni a vezetés a részvényekből, nem várható „nagybevásárlás” a május 17-re meghirdetett részvény visszavásárlási aukción. Józsa Bence pesszimista a részvény kilátásait illetően. Úgy véli, elgondolkodtató lehet a magánbefektetők számára, hogy kiszálljanak a Telekomból, miután bebizonyosodott, hogy magasabb osztalékra nem számíthatnak. Hozzátette, nagy rali nem várható az árfolyamban, és akár a tőzsdéről való kilépés is reális forgatókönyv lehet a Telekom esetében. Az Erste hírlevele szerint a visszavásárlási aukcióig vételi erő jelenhet meg a Telekom papírban, amit a jelentős mennyiségű, a szabad közkézhányad 10 százalékát kitevő visszavásárlási szándékkal magyaráznak.

A KBC Equitas előrejelzése szerint a növekedés hajtóterejét a mobilbevételek jelentik, ezen a soron 9 milliárd forintos növekedéssel számolnak. Az összes bevétel pedig elérheti a 173,4 milliárd forintot. Leginkább az adat iránti növekvő igény jelentkezhetett pozitívumként,nagy változást az alapfolyamatokban nem látnak, továbbra is kedvezőnek gondolják a trendeket. A macedón leánycég nem okoz majd meglepetést a KBC szerint, a negyedik negyedévben látott gyengébb szereplést részben a magas bázis okozta akkor, most így kedvezőbb bővülési ütemre számítanak. Durván 700 millió forintos bevételi többletet várnak a leányvállalattól. Mind az Erste, mind pedig a KBC Equitas hírlevelében kiemeli, hogy a vezetékes internet bevételek növekedését a tavalyi év első negyedévében nyújtott ingyenes internetszolgáltatás miatti alacsony bázishatás is pozitívan befolyásolhatja.