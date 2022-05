A Ryanair 355 millió eurós veszteséggel tudta le márciussal zárult üzleti évét, Európa legnagyobb fapados légitársasága egy évvel korábban még 1,015 milliárdos mínuszt könyvelhetett el ezen a soron, azaz javul a tendencia, de nem elég határozottan. A Refinitiv elemzői konszenzusa nagyobb, 370 milliós veszteséggel számolt. Árbevételük háromszorosára, 4,8 milliárd euróra gyarapodott.

Michael O’Leary vezérigazgató nem rejtette véka alá, hogy kilátásaikra számos kockázati tényező vet árnyékot, így a magas kerozinárak, a száguldó infláció, az orosz–ukrán háború és a világgazdaság lassulása is ezek között szerepel, de még a Covid-helyzet esetleges romlása miatt is aggódik az ír társaság vezetője. O’Leary a gyorsjelentéshez fűzött kommentárjában reményének adott hangot, miszerint az idén a járvány visszaszorulásával párhuzamosan növekedő utasforgalmuk már észszerű nyereséggel párosul.

Azaz kimutatható profitról számolhat majd be 2023 májusában. Az utasszám mindenesetre örvendetesen nő, az üzleti évben 97,1 millióan vettek jegyet a Ryanair járataira, szemben az egy évvel korábbi 27,5 millióval, s az idénre tervezett 165 milliós utasszámmal már túl is lépnének a pandémiát megelőző békeév, azaz a 2019-es esztendő 149 milliós mutatóján is. Öt év múlva pedig már 225 milliós utasszám jellemezheti a Ryanairt. Az járatkihasználtság a lezárt üzleti évben 71-ről 82 százalékosra nőtt, e téren is van még javulniuk az íreknek.

„A fellendülés továbbra is törékeny" – hangsúlyozta O’Leary, egyben utalt arra, hogy árpolitikájukat egyelőre nem igazítják a dinamikusan növekvő kereslethez, a nyári szezont még jobbára a 2019-es jegyárak vagy azoknál enyhén magasabbak jellemzik majd. Az üzleti évben az átlagos jegyár a Ryanairnél 27 eurós volt, épp 27 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A delta- és az omikron-vírusváltozatok megjelenését követő utazási korlátozások és az orosz–ukrán háború is az árleszorító tényezők között szerepelt.

Michael O’Leary Ryanair-vezérigazgató a fellendülést övező kockázatokra figyelmeztette a befektetőket

Az idén 15 új bázist létesít Európa-szerte a Ryanair, és 770 új járatot is indít. Az új bázisok a következők: Agadir, Billund, Chania, Korfu, Cork, Madeira, Newcastle, Nürnberg, Riga, Stockholm, Velence (Marco-Polo), Velence (Treviso), Torino, Zadar és Zágráb).

Ezzel párhuzamosan az üzemanyagköltségeik is jelentősen megnövekednek, de a légitársaság a fedezeti ügyletekkel elérte, hogy kerozinfogyasztása 80 százalékát az aktuális piaci árhoz képest komoly diszkonttal szerezhesse be. Ebből 65 százaléknyit 63, 15 százaléknyit 78 dolláros hordónkénti áron „foglalóztak le”.

A flotta is bővült, méghozzá 61 Boeing 737-8200 Gamechangerrel, amely 4 százalékkal több utas tud szállítani és 15 százalékkal kevesebb üzemanyagot használ fel. A nyári szezon indulásáig még kilenc ilyen Boeinget állíthatnak forgalomba. A légitársaság hatezer új munkahely teremtését jelentette be 2026-os határidővel.