Kiemelten fontos lesz a szerdai Fed ülés utáni kommunikáció, márciusban ugyanis, – a korábbiaktól eltérően – Jerome Powell elnök meg tudta nyugtatni a piacokat, erre lehet számítani most is – reagált a VG kérdésére a Raiffeisen elemzője. A várakozások szerint szerdán a mostani 0,25-0,5 százalékos alapkamatot emelik tovább.

Blahó Levente szerint azonban az amerikai jegybank döntésétől szinte függetlenül folytatódhat az amerikai 10 éves állampapír hozamának emelkedése, de az elmúlt hónapokban tapasztaltnál lassabb ütemben.

A kamatpályáról azt mondta, most 50 bázispontos emelés várható, ugyanakkor a júniusra jelzett 75 bázispontos emelés, illetve a mérlegfőösszeg leépítésének kezdete már extrém lépéseknek tűnnek a viszonylag gyenge gazdasági teljesítmény tükrében még akkor is, ha az infláció 40 éves rekordon van (8,5 százalék, év/év március).

Érdekesség, hogy a 30 éves amerikai állampapír hozama is 3 százalékon van, tehát az igen hosszú lejáratnak nincs felára a 10 éveshez képest, ami azt jelzi, hogy a befektetők szerint a Fed által kijelölt pálya alapvetően lassíthatja a gazdaságot. Blahó Levente hangsúlyozta, hogy a Fed döntéseikor nagy szerepet kapnak a részvény-, és devizapiaci folyamatok is. Ugyanakkor a dollár erősödése szerinte relatív, azt mondta, hogy

nem a zöldhasú erős, hanem minden más gyenge.

Látni kell ugyanis, hogy az Európai Központi Bank egyáltalán nem akar kamatot emelni, a Japán jegybank lazít, miközben – nagy szórással ugyan-, de mindenhol gyorsul az infláció.

Fotó: Amelie QUERFURTH / AFP

Van tere az amerikai kamatemelésnek, a Fed 2,5 százalékos szint körül állhat meg jövőre – hangsúlyozta a szakember, ugyanakkor egyetért azokkal a hangokkal, amelyek szerint valószínűsíthetően technikai recesszióba zuhan az amerikai gazdaság.

Összességében tehát a 2018-as kamatszintet érheti el a Fed, addig még tehát nagyjából 150 bázispontnyi kamatemelésről dönthetnek. Ennél nagyobb kamatszint azért sem elképzelhető a Raiffeisen elemzője szerint, mert a kiemelten figyelt maginfláció már enyhén csökkent, ami a teljes inflációs adat tetőzésére utalhat.

Nincs esély a 10 éves hozamszint érdemi csökkenésére, az év végén a mostanihoz hasonló hozamokkal lehet számolni – jelezte előre Blahó Levente.

2018-ban 3,2 százalék volt a legmagasabb hozamszint, most a piac előre árazta a folyamatokat, megelőzve az egész kamatemelési ciklust. A mostani kamatemelés az erőteljes hozamnövekedést megakaszthatja, 2,8-3,2 százalék közötti oldalazás várható.

Hamarosan az amerikai fogyasztók tömege is érezni fogja az állampapír hozamok emelkedésének hatásait, ugyanis számtalan lakáshitel kamatát ehhez igazítják, így ezek átárazódása várható. Az adatok a korábbi, kedvező momentum miatt jók egyelőre. A Raiffeisen elemzője szerint ebből az irányból újabb pofonokat kap majd a növekedés, ugyanis borítékolni lehet lakáspiac csökkenését, a bérlői piac erősödése pedig tovább fűti majd az inflációt, a megugró bérleti díjak miatt. Emellett a hitelkártyák díjainak emelkedése, és a fogyasztási hitelek drágulása is a növekedési ütemet csökkenthetik.

Az amúgy is bukóban lévő részvénypiacokat is megtépázza a hozamemelkedés, ugyanis a felértékelődő biztonságot is figyelembe véve már tudnak elszívni valamennyi tőkét az állampapírok a részvényektől - hangsúlyozta Blahó. A cégek profitkilátásait most még elsősorban a törékeny fogyasztás fenyegeti. Emellett a magas infláció, és a feszes munkaerőpiac miatt megugró béreket is kérdéses, hogyan tudják kigazdálkodni az év hátralévő részében.

Nemcsak Amerikában emelkednek a hozamok

A tengerentúli piac mellett az európai hozamszintek is meredeken emelkedtek, a 10 éves német bund hozama 1 százalék fölé került, amire 2015-óta nem volt példa. 2020 márciusa óta a legmagasabbra, 2,9 százalékra emelkedett az olasz 10 éves állampapír hozama is. Emellett idehaza 7,14 százalékra nőtt a 10 éves magyar államkötvény hozama, amire 10 éve nem volt példa.