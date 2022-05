Túlfejlesztette raktári kapacitásait a pandémiás keresletfelfutás idején az Amazon. Az online kiskereskedelmi óriáscég most arra törekszik, hogy legalább tízmillió négyzetméter raktárterületet bérbe adjon, emellett vizsgálja a külső raktártulajdonosokkal kötött bérleti szerződések megszüntetésének vagy újratárgyalásának lehetőségeit is – értesült a The Wall Street Journal az ügyet ismerő személytől. A lépésre azt követően került sor, hogy hét év után az első veszteséges negyedévet jelentette a vállalat, és a kereslet további csökkenésére számít.