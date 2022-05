A világ egyik legnagyobb bankjegygyártó cége, a De La Rue szerdán jelezte, hogy a beszállítói árak növekedése miatt alacsonyabb lehet a cég profitja a vártnál – írja a Financial Times.

Fotó: Shutterstock

A többek között az angol fontot is nyomtató, de számos más jegybankkal is kapcsolatban álló cég szerint további akadályok állnak a 2023-as profit útjában is, miközben a működési költségek 5 millió fonttal nőhetnek.

A figyelmeztetés hatására a cég részvényei közel 10 százalékot zuhantak a szerdai kereskedés során. A világszerte forgalomban lévő bankjegyek mintegy harmada mögött álló brit cég egyébként egészen olcsónak tűnik, hiszen piaci értéke jelenleg kevesebb mint 200 millió font. A De La Rue egyébként a márciusig tartó 12 hónapban 36,4 millió font működési nyereséget termelt, kevesebbet mint egy évvel korábban, amikor ez az érték még 38,1 millió volt. A bevételek mértéke is csökkent, 397,4 millió fontról 375,1 millióra.