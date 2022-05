Az év eleje óta a részvénypiacok számára tökéletes viharhoz hasonlítható állapot alakult ki. Az értékeltségek az elmúlt évek monetáris és fiskális lazításai hatására historikusan is nagyon magas szintre emelkedtek, ahonnan már nehéz volt – reális feltételezek mellett – érdemi emelkedést bele látni a fontosabb részvényindexekbe.

Ráadásul 2021 közepétől a gazdasági fundamentumok is olyan változásokon mentek keresztül, amely egyre erősödő ellenszelet jelentett. Az erős kereslet és az ellátási láncok problémái miatt érdemben emelkedtek az energiaárak és egyéb árupiaci termékek árai. Ez pedig fokozódó inflációs nyomáshoz vezetett, amit a jegybankok 30 év alacsony inflációs időszaka után csak óriási késéssel ismertek fel. Ennek pedig az lett az ára, hogy gyorsított ütemben kell kamatot emelni, likviditást csökkenteni és ráadásul

az is erősen kérdéses, hogy elegendő lesz-e az, ha a Fed 3 százalék környékére emeli a kamatokat.

Az orosz-ukrán háború és az omikron miatti kínai lezárások pedig a növekedési kilátásokat kérdőjelezték meg.

Ebben a helyzetben, amikor értékeltség, kamat és profitkilátások oldaláról is nyomás alatt van a teljes részvénypiac, nem meglepő az idei rossz teljesítmény. A Nasdaq 100 már 27-et, az S&P 500 és a Stoxx 50 árfolyama pedig több, mint 15 százalékot esett idén. Az infláció továbbra is nagyon magas, a kamatemelési ciklus végét még nem látjuk, ahogy azt sem, hogy a növekedés mennyire lassul be és sikerül-e elkerülni a recessziót. Amíg ezekre a kérdésekre nem kapunk elfogadható válaszokat (akár várakozás szintjén), addig nem érdemes trendszerű piaci fordulatra számítani.

A korábbi tapasztalatok alapján az ilyen típusú eséseknél önmagában az nem elegendő érv, hogy az értékeltségek elfogadható szintekre estek vissza. A jellemző inkább az, hogy egy hosszabb aljépítés közben (ami akár több hónapig tarthat) olyan hírek érkeznek, ami az esést kiváltó problémák megoldására utalnak. Jelen esetben ez csökkenő infláció, a kamatciklus vége, vagy az ellátási láncok érdemi javulása lenne.

Amíg ilyen hírek nem jönnek, addig a részvénypiaci esés végére sem lehet kellő biztonsággal számítani.

Emiatt rövid távon kivárás javasolt, még akkor is, ha egyes részvények már szemmel láthatólag hatalmas esésen vannak túl. Amikor az első pozitív hírek kezdenek kijönni és a részvénypiac technikai képe támogató, akkora érdemes a hosszabb távra szóló részvénypiaci vételeket időzíteni.