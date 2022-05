Elszálltak a költségek a Walmartnál, és a gigaszereplő túlzottan nagy készleteket is felhalmozott. Ennek eredményeképpen a Walmart számai jelentősen elmaradtak a várakozásoktól. A helyzetet jól kifejezik Doug McMillon vezérigazgató szavai is, ugyanis azt mondta: egy szokatlan környezetben váratlan eredmény született.

Fotó: Artur Widak / NurPhoto via AFP

A menedzser minden bizonnyal a feszített munkaerőpiaci helyzet mellett az áprilisban 40 éves csúcsra szökő inflációra gondolhatott (8,3, százalék, év/év). Ez az adat önmagában ugyan már nem alakította az első negyedéves eredményt, de a januári 7,4 százalékos, és a februári 7,9 százalékos fogyasztói árindex is sok éves rekordnak számít.

Az Egyesült Államok legnagyobb élelmiszer kiskereskedője ugyanakkor megemelte idei értékesítési kilátásait, de a magas költségszint miatt csökkentette eredményvárakozását.

Immár azzal számolnak, hogy az árbevételük 4 százalékkal nőhet, az eddigi 3 százalékos előrejelzés után, ugyanakkor az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 1 százalékkal eshet vissza, az eddig várt néhány százalékos növekedés helyett.

A CNBC-nek adott interjújában Brett Biggs pénzügyi igazgató azt mondta, hogy az ellátási láncok zavarai miatt egyes termékek késve érkeztek meg, a viszonylag hideg időjárásnak köszönhetően a szezonális termékek viszont nem fogytak. Emellett a Walmart alkalmazottai a vártnál gyorsabban tértek vissza a Covid járvány után, ami feleslegesen magas létszámhoz vezetett, és növelte a költségeket. A Walmart első negyedéves bevétele 141,5 milliárd dollárt tett ki, az előrejelzett 138,9 milliárddal szemben. Profitja 2,05 milliárd dollárra, részvényenként 74 centre esett az egy évvel ezelőtti 2,73 milliárd dollárról, ami részvényenként 97 centet tett ki. A bolti eladások volumene 3 százalékkal, míg az internetes értékesítés 1 százalékkal nőtt éves alapon.



A koronavírus járvány alatt a lakosság az eddigieknél többet barkácsolt otthon, és ez a trend az első negyedévben is érződött. Elemzők a koronavírus-járvány enyhülésével a barkácsolási kedv csökkenésére számítottak, de a Home Depot számai nem erre utalnak. Egyelőre kitart a cég szerint a lakásfelújítással foglalkozó szakemberek iránti kereslet, illetve a beruházásokhoz kapcsolódó termékek magas értékesítési szintje még annak ellenére is, hogy a fa és réztermékek áremelkedése miatt a Home Depot is feljebb srófolta árait. A Jefferies brókercég szerint a barkács-óriás ügyfeleinek körülbelül csaknem fele profi, a versenytárs Lowe’s-nél ez az arány 20-25 százalék körül lehet. Az Egyesült Államok lakáspiacán továbbra is szűkös a kínálat, ebben a jelzáloghitel kamatok további emelkedése hozhat változást, ami elemzők szerint kihathat majd a Home Depot eredményére is a jövőben. Mindenesetre most a menedzsment az éves értékesítés 3 százalékos növekedésére számít idén, míg eddig ennél kisebb, 1,4 százalék körüli bővülésről szólt a konszenzus. A társaság részvényenkénti nyeresége 4,09 dollárra emelkedett az első negyedévben, míg a bevétel 3,8 százalékkal nőtt, és elérte a 38,91 milliárd dollárt.