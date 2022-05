Az EasyJet a vártnak megfelelő, 545 millió fontos veszteséggel zárta üzleti évének márciussal zárult első hat hónapját, szemben a bázisidőszak 701 milliós mínuszával, ugyanakkor töretlenül bízik a nyári utazási szezon maximális kihasználásában. Erre jó oka is van, a foglalások rendben haladnak, s immár a járatszám emelkedéséhez igazított személyzet is maradéktalanul a rendelkezésére áll.

Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto via AFP

Nem úgy, mint húsvétkor, amikor is járatokat kellett törölni a személyzet hiánya amiatt. Igaz, nemcsak utaskísérőket verbuváltak, hanem trükköket is bevetettek ennek érdekében, így például az Airbus A319-eseikből kiszereltek hat ülést, és így egy stewardesszel kevesebb is elég az utasok előírt szintű kiszolgálásához. Ha pedig az üzletpolitika úgy kívánja, két perc alatt vissza tudják szerelni a hiányzó üléseket.

A járatkiosztást radikálisan átszervezték, flottájukból átcsoportosítottak repülőket a forgalmas desztinációkhoz. Résidők megszerzésével például elérték, hogy ők szállíthassák az idén a legtöbb nyaralni vágyó utast Görögországba. A Ryanair mögött Európa második legnagyobb fapados légitársaságának számító brit cég vezetése szerint riválisaikat is megelőzve, a leggyorsabb ütemben sikerült visszatérniük a normális működéshez a pandémiát követően, a nyári jegyeladásaik például már Covid-járvány előtti, 2019-es évit idézik, a jegyek profittartalma pedig 15 százalékkal már azét is meghaladja.

Fotó: SOEREN STACHE / dpa Picture-Alliance via AFP

Johan Lundgren vezérigazgató elmondta, hogy a folyó negyedévben a jegyek 76 százalékát már eladták, míg a júliust és augusztust is magában foglaló főszezonra a jegyek 36 százalékát értékesítették. Ekkor már a pandémiai előtti járatok 97 százalékát üzemeltetik majd, ami kiemelkedő arány a légi közlekedésben. A rendelkezésre álló ülőhelyek száma a márciussal zárult fél évben 30,3 millió volt, szemben az egy évvel korábbi 6,4 millióval.

A szállított utasok száma eközben 4,1 millióról 23,4 millióra ugrott. Ezzel párhuzamosan a járatkihasználtság 63,7-ről 77,3 százalékosra javult. Az EasyJet bevétele több mint hatszorosára, 1,498 milliárd fontra nőtt, ebből a jegyértékesítések 985 milliót, a kényelmi és kiegészítő szolgáltatások 513 milliót képviselnek.

Bosszantó viszont, hogy a járatoknak csak a 86 százaléka érkezett meg időben, szemben a bázisidőszak 94 százalékos pontossági adatával. Amíg a Ryanair kizárólag Boeingekből, addig az EasyJet csak Airbusokból álló flottát üzemeltet, jelenleg 322 repülőjük van és 115-re élő megrendelésük.

Az EasyJet bízik az utazási kedv fellendülésében, ugyanakkor a gazdasági bizonytalanságokat és az orosz–ukrán háború következtében felmerült kockázati tényezőket sem hagyhatja figyelmen kívül, ezért felelősséggel nem tud számokban kifejezett előrejelzést adni üzleti évének egészére. Annyi biztos, hogy költségei lesznek bőven, elég a nyomasztóan magas kerozinárakra tekinteni, de az infláció elrugaszkodása működésük valamennyi területén érezteti hatását.

Az üzemanyag-beszerzéseik 71 százalékára fedezeti ügyleteket kötöttek a piacinál jóval alacsonyabb áron, de a dollár erősödésétől is hasonló módon igyekszenek magukat függetleníteni. A féléves gyorsjelentésre két százalékkal gyengült az EasyJet árfolyama Londonban.