Ez a hét nem volt kimondottan sikeres a tengerentúli tőzsdéken jegyzett részvények számára, ám a pénteki napot a baljós dátum ellenére a kirobbanó optimizmus jellemezte és az indexek szárnyalni kezdtek. A részvények jelentős hányada tudott erősödni, a legfontosabb kivétel ezek közül a Twitter, melynek kapcsán úgy tűnik Elon Musk még egyszer átgondolja vásárlási tervét. A Dow Jones 1,47 százalékot, az S&P 500 2,41 százalékot, míg a Nasdaq 3,84 százalékot erősödött pénteken. Mindezek ellenére a Dow Jones zsinórban a hetedik, az S&P 500 és a Nasdaq zsinórban a hatodik hetet zárta mínuszban.

Figyelemre méltó az Occidental Petroleum szárnyalása is, melyhez a kezdősebességet az adta meg, hogy Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway újabb részvények megvételét közölte. A Terra összeomlását követően a kriptopiacok is megnyugodni látszanak, a bitcoin 30 ezer, az ether 2 ezer dollár fölé kúszott. Jelentős mértékben, 110 dollár fölé emelkedett az olaj hordónkénti ára is, mind a WTI, mind a Brent esetében.