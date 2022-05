Befektetői konferenciát tartott hétfőn a JPMorgan, amelyen a részvényesek legnagyobb örömére megemelte idei eredményvárakozását a legnagyobb amerikai bank.

A nettó kamatbevételt az év elején jelzett 53 milliárd dollár helyett immár 56 milliárd dollárra várja 2022-ben a pénzintézet,

döntően a hitelállomány közel 10 százalékos várható bővülésének, valamint az emelkedő kamatkörnyezet kedvező hatásainak köszönhetően.

Fotó: BRYAN R. SMITH / AFP

A bejelentésre bő hét százalékkal ugrott meg a JPMorgan részvényeinek ára a hétfői kereskedésben, a hurráoptimizmus pedig a szektortársakra is átterjedt. A Citigroup árfolyama 6,8, a Bank of America kurzusa 6,6 százalékkal, lőtt ki a szektortárs javuló kilátásaira, de a többi amerikai nagybank részvényeit is zsákolták a befektetők.

A Wells Fargo 5,6, a Morgan Stanley négy, a Goldman Sachs papírjai pedig 3,6 százalékkal drágultak. A bankszektor így jócskán felülteljesíti az egyébként ugyancsak nagyot erősödő S&P 500, illetve Dow Jones indexeket. Az amerikai részvénypiac két zászlóshajója 1,6, illetve 1,8 százalékos pluszban állt nem sokkal a zárás előtt.