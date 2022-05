Három százalék fölötti árfolyamesés jelzi a Walt Disney első negyedéves teljesítménye felett érzett befektetői elégedetlenséget. A világ legnagyobb szórakoztatóipari vállalata 1,10 milliárd dolláros adózás előtti eredményt ért el üzleti évének április 2-án zárult második negyedévében, ez a bázisidőszakénál tíz százalékkal kevesebb.

Fotó: Shutterstock

A tiszta nyereség viszont a felére, 470 millió dollárra esett vissza, ennek a hátterében a Disney-n kívülálló tényező, nevezetesen a külföldön elért profitra vonatkozó effektív adókulcs növekedése állt.

A társaság 1,08 dolláros korrigált részvényenkénti nyereségről (EPS) számolt be, ami elmarad a Refinitiv 1,19 dolláros elemzői konszenzusától.

Szintén csalódást okozott a 19,25 milliárd dolláros negyedéves bevétel, ami 750 millióval kevesebb a vártnál. A különbséget a Disney-nél azzal magyarázzák, hogy határidő előtt felmondták a filmjeik, sorozataik vetítésére vonatkozó, más streamszolgáltatókkal között licencszerződéseiket, hogy exkluzív tartalmaikkal más ne „ékeskedhessen”.

A vidámparki üzletág bevételei viszont másfélszeresére, 3,70 milliárd dollárra nőtt, ami a pandémia elmúltával visszatért látogatói roham számlájára írható. Itt azonban rögtön figyelmeztetnek is, és 350 millió dollárban jelölik meg azt a várható forgalomkiesést, amit a kínai vidámparkok átmeneti bezárása okozhat a folyó negyedévben. Mint ismert, a Kínában márciusban ismét felütötte a fejét a Covid-járvány, emiatt a közösségi tevékenységeket is maximálisan korlátozták, s ez a Disneylandeket is sújtja.

Jó híreket közöltek viszont streamszolgáltatásuk, a Disney+ terjeszkedéséről:

a Magyarországon június 14-én debütáló szolgáltatás 7,9 millió új előfizetőt szerzett globálisan a negyedévben, s ezzel táborát 137,7 milliósra bővítette,

míg a többi csatornájukat is beszámítva (ESPN+, Hulu, Hotstar) már 205 millió felett járnak. A Wall Streeten csupán 5,3 millió új Disney+ előfizetővel kalkuláltak.

Fotó: Shutterstock

Ezzel szemben a korábban jelentő, piacvezető Netflixnél 200 ezres negyedéves lemorzsolódásról számoltak be, sőt a folyó negyedévben kétmillióval még kevesebb lehet az előfizetőik száma. Igaz, a Netflix már egy telített piacon dolgozik, a Disney előtt viszont bőven van lehetőség a bővülésre. Az igazsághoz tartozik, hogy a Netflix dolgát az orosz piac, vele 700 ezer előfizető elvesztése is nehezítette.

Bob Chapek Disney-vezérigazgató a gyorsjelentés publikálását követő elemzői tájékoztatón újfent megerősítette azon célkitűzésüket, hogy negyedévente átlagosan 9,1 milliós előfizetővel többre lesz szükségük ahhoz, hogy 2024 szeptemberének végéig elérjék a kitűzött cél alsó határát, a 230 millió előfizetőt.

Optimális esetben 260 millióval számolnak.

Összességében a várttól enyhén elmaradt negyedéves eredmények ellenére is pozitívnak véli a Walt Disney kilátásait Shahid Khan, az Arthur D. Little tanácsadó cég elemzője, aki ezt a streamingszolgáltatás bővülésére alapozza. Szerinte hamarosan elérkezik a streamingelőfizetések átgondolása a háztartásoknál, dönteni kell arról, melyik menjen és melyik maradjon. A picon tapasztalható folyamatos áremelések tükrében viszont a Disney+ esélyei árképzése és bevezető árai miatt is jobbak a versenytársainál.