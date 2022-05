Hongkongi kisbefektetők tömegei követelik egyre hangosabban a HSBC ázsiai üzletágának leválasztását – írja a Bloomberg. A zúgolódás pedig értő fülekre talált a határ túloldaláról figyelő kínai Ping An gigabiztosítónál, a brit bankház egyik legnagyobb befektetőjénél, amely nem habozott a lázadók élére állni, és felszólította a részvényeseket a szétválás támogatására.

Fotó: PETER PARKS / AFP

Az egyre inkább összeálló ázsiai blokk legnagyobb sérelme nem más, minthogy a pénzintézet a világjárvány csúcspontján az osztalékfizetés leállításáról döntött. A részvények uszkve harmadát birtokló kisbefektetők és a sencseni Ping An szerint pedig a jövőbeni hasonló lépések elkerülését csupán az ázsiai részleg függetlenedése biztosíthatja.

Hongkongi megítélés szerint egyébként is sok van már a HSBC (eredeti neve: Hongkong and Shanghai Banking Corporation) rovásán, hiszen bár tavaly újra elkezdték az osztalékfizetést, az körülbelül a fele volt a 2018-asnak. A részvények árfolyama pedig ezalatt mintegy 40 százalékkal csökkent.

Közben az egykori brit gyarmat még mindig a bank globális működésének lüktető szíve, a csoport 2021-es korrigált nyereségének mintegy 30 százalékát adta. Az osztalékfizetés leállításáról mégis az Egyesült Királyság hatóságai döntöttek.

„Ha a szétválás valóban megtörténne, az ázsiai egység vezetése nagyobb mérlegelési jogkörrel és autonómiával rendelkezne a döntései felett, és kevésbé befolyásolnák a politikai tényezők, valamint a brit szabályozás” – mondta Ken Lui, a HSBC részvényese, aki egyúttal a Hong Kong Investor and Entrepreneur Institute alapítója. Lui hívta össze anno a HSBC Shareholders Alliance nevű, 2000-3000 részvényesből álló csoportot, amely 2020-ban sikertelenül fogott össze az osztalékfizetés visszaállítása érdekében.

A lakossági részvényesek egyébként eddig meglehetősen széttagolt csoportot alkottak, amely a múltban éppen ezért nehezen tudott nyomást gyakorolni a vezetésre. A 2020-as rendkívüli közgyűlés összehívására tett kísérlet nem érte el még a minimálisan szükséges 5 százalékos küszöböt sem.

A HSBC vezetése ennek ellenére felmérte, hogy a Ping An csatlakozása erősítheti a csoportot, sőt a Goldman Sachs egyik tanácsadó cégét is felfogadták a védekezéshez. A Barclays becslése szerint amúgy a bank piaci értékének 3–8 százalékát veszítené el a felosztás révén, nem mellesleg több milliárd dollárba kerülne a lebonyolítása is.

A bankvezetés esélyeit javítja, hogy a többi nagyrészvényes közül még senki sem állt ki a Ping An felszólítása mellett. Ráadásul éppen most helyeznek át dollármilliárdokat a régióba, melynek továbbra is kulcsszerepet szánnak – hangsúlyozzák a központban. A hitelintézet emellett azonban a globális elérhetőségét is döntő fontosságúnak tartja, hogy Ázsia és a világ többi része közötti finanszírozási hídként pozicionálhassa magát.

A HSBC azzal is érvelt, hogy bár úgy tűnik, bevételei domináns forrása Ázsia, ám ennek nagy része valójában nyugati ügyfelekkel kötött üzletekből származik, amelyet a régióban könyvelnek el. A bank adózás előtti nyeresége Kínában tavaly 28 százalékkal, 3,3 milliárd dollárra nőtt, mivel a hitelezési üzletág 18 százalékkal bővült.

A helyi befektetőknek viszont meggyőződésévé vált, hogy a Bank of England nem védi a részvényesi érdekeket, különösen Ázsiában nem. Most már azt is követelik, hogy a Ping An helyet kapjon a HSBC igazgatótanácsában, ahol jelenleg egyetlen hongkongi sem ül, és csak egy kínai állampolgárságú tagja van, Rachel Duan, a General Electric korábbi vezetője. Persze a hongkongiak között is vannak óvatosabb befektetők, akik szerint a szétválás hosszabb távon veszélyeztetné a a bank pozícióját.

A HSBC részvényeivel körülbelül 10,6-szeres árfolyam-nyereség arányon kereskednek, ami jóval alacsonyabb, mint saját hongkongi leánybankjáé, amelynek papírjaival a Bloomberg szerint körülbelül 19-szeres szorzó mellett kereskednek. Amíg pedig ez így marad, a részvényesek megnyugvása sem várható.