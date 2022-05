Nagyot ment csütörtökön a Nasdaqon a Nikola Corporation. Az akkumulátoros és üzemanyagcellás elektromos teherautókat gyártó amerikai cég részvénye 9 százalékot pattant, végül közel 7 százalékot emelkedett, egy olyan napon, amikor súlyos eladói nyomás nehezedett az ágazati papírokra. Közel 10 százalékot szánkázott a Nio, több mint 8 százalékot esett az Xpeng és bő 6 százalékot a Li Auto. A részvénycsuszamlás elsősorban a tengerentúlon szigorodó számviteli követelmények számlájára írható, mely a türelmi idő lejártát követően törléssel fenyegeti a kínai székhelyű vállalatokat az amerikai tőzsdéken. Míg a Tesla 2,55 százalékos mínusza elsősorban azzal volt magyarázható, hogy a Twittert felvásárló Elon Musk egyszerre két lovat próbál megülni. Nos, ezen a napon, sőt, május első hetében is szembe ment az ágazati trenddel a Nikola, közel 3 százalékos pluszt produkálva. Miközben a befektetők jellemzően adják az elektromos autógyártókat. Igaz, féléves horizonton a Nikola árfolyama is 47 százalékkal került lejjebb.

A különös piaci optimizmust a cég első negyedéves gyorsjelentése táplálta. Csütörtökön azt is bejelentették, hogy áprilisban leszállították az első 11 félpótkocsis elektromos kamiont az ügyfeleknek.

Fotó: Shutterstock

Az akkumulátoros-elektromos Tre típus gyártása márciusban kezdődött, s már 500 darabra van megrendelésük vagy szándéknyilatkozatuk. Bár a teherautó értékesítések még nem jelentek meg a most riportált első negyedéves számokban, de vállalat szolgáltatások révén jelentős bevételre tett szert. Így az 1,9 millió dolláros árbevétel messze felülmúlta a Wall Street 100 ezer dolláros bevételi várakozását, amit a Refinitiv konszenzusa képvisel. A korrigált egy részvényre jutó veszteség 21 cent lett, míg a Refinitiv konszenzusos becslése alapján a piac 27 centes veszteséget várt. A menedzsment továbbra is fenntartja idei előrejelzését 300-500 akkumulátoros, rövid hatótávolságú Tre teherautó értékesítésére. Amit alátámaszt Kalifornia állam tavaly év végén indított vásárlói ösztönző programra, melynek keretében a Nikola április végéig 134 teherautóra kapott megrendelést. Míg április végén lezárult a Tre, nagy hatótávolságú, üzemanyagcellás változatának első tesztsorozata, melyet az Anheuser-Busch Inbev céggel közösen fejlesztenek. A tervek szerint a jövő második felében indulhat a 2023 második felében indulhat a gyártás.

Tavalyelőtt egy speciális célú akvizíciós vállalattal (SPAC) egyesülve lépett tőzsdére a cég, s még azon a nyáron 80 dollár közelébe emelkedett a kurzus.

Ám az alapító Trevor Milton 2020 szeptemberében váratlanul lemondott, miután a Hindenburg Research azt állította, hogy félrevezették a befektetőket. Milton ugyan tagadta a vádakat, de a cég decemberben mégis 125 millió dollárt fizetett az amerikai tőzsdefelügyeletnek (SEC). A tőzsdei bevezető árhoz képest nagyjából 20 százalékos az árfolyamveszteség. Az elemzői lefedettség is csekély. Mégsem kellene még temetni a részvényt. Mert az első tucat akkumulátoros teherautó leszállítása nyilvánvaló siker. Biztató az állami programmal is megtámogatott rendelésállomány. Továbbá a nagy hatótávolságú, üzemanyagcellás teherautók fejlesztése is jól halad, ami megalapozhatja a következő évek növekedését.