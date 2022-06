Alig jelentették be Belgrádban a Stellantis multinacionális autógyártó és a szerb állam vezetői, hogy a Fiat -Chrysler Automobiles kragujevaci üzeméből 2024-től elektromos gépkocsik fognak kigördülni, máris megjelentek az első gondok, mindenekelőtt a projekt időbeli távolsága és a munkásoknak az üzem által küldött váratlan értesítései miatt.

Az új csarnok a gyártósorral együtt 190 millió euróba kerül, amiből a szerb állam 48 milliós támogatást biztosít.

Azonban a beruházás megvalósulásáig, az előkészületek ideje alatt a mintegy kétezer kragujevaci dolgozónak külföldi munkavégzést vagy – annak elutasítása esetén – elbocsátást és végkielégítést ajánlott fel a menedzsment.

Az idén alig volt munka

A szakszervezet szerint a dolgozókat levélben értesítették, hogy ideiglenesen a Stellantis szlovákiai, lengyelországi, olaszországi és németországi üzemeiben helyeznék el őket. Az érdekvédők arra a törvényre hivatkoznak, amely szerint a munkások, akikre pillanatnyilag nincs szüksége a beruházónak, fizetett kényszerszabadságot kapnak, amíg a gyártás folytatására meg nem érnek a feltételek. Legyen szó a Szerbiában hosszú évek óta gyártott 500L-ről vagy az új Pandáról, a Fiatnak fizetnie kell a gyártáskimaradást, az nem a dolgozók hibája – hangoztatták a kormányépület előtti tüntetésen.

Az érdekvédők azt hangsúlyozzák, hogy a menedzsment megkeresése nem tekinthető hivatalosnak. Egyébként a vezetőség a Fiat 500L gyártásának leállása óta nem először ajánlott fel külföldi munkalehetőséget: februárban harmincan távoztak a cég szlovákiai telephelyére, ahol 1410 eurós bért kapnak, többet, mint odahaza.

Fotó: Bloomberg

Azzal a szakszervezet is egyetért, hogy a jelenlegi körülmények között nem kifizetődő a Fiat szerbiai üzeme, hiszen

2021-ben ötven munkanapot töltöttek el a dolgozók a futószalag mellett, így mindössze 30 ezer gépkocsit raktak össze, és az idén talán még húsz alkalommal sem volt munka a gyárban, amelynek az éves kapacitása 200 ezer autó.

Mint ismeretes, a Stellantis multinacionális autógyártó 2021-ben jött létre az olasz–amerikai Fiat Chrysler Automobiles és a francia PSA-csoport 50-50 százalékos egyesülése révén. A Fiat ezzel szerzett lehetőséget arra, hogy testvérvállalataiban is foglalkoztassa a dolgozóit, amennyiben arra szükség mutatkozik.

Tengődés vagy vándorbot?

Az elégedetlenségre Anđelka Atanasković gazdasági tárcavezető így reagált: a kormány nem szabhatja meg a beruházónak, hogy mihez kezdjen a dolgozóival, annak ellenére, hogy a szerb államnak egyharmados részesedése van a kragujevaci üzemben. Aleksandar Vučić államfő megértőbb volt, így elkezdődtek az egyeztetések.

A szakszervezet Darija Kisić foglalkoztatási miniszterrel tárgyalt, és képviselői elégedetten távoztak. Azt mondták, abbamaradnak a tüntetések a megbeszélt szociális program kidolgozásáig. Ebben reményeik szerint benne lesz, hogy a dolgozók részt vehetnek az elektromos autók gyártásához szükséges létesítmény kialakításában, de rögzítik majd a végkielégítések nagyságrendjét, illetve az elbocsátási tilalmat a külföldi munkát visszautasítók esetén.

Utóbbiak számára 2024-ig havi 300 eurós bért, majd az elektromos kocsik gyártásában való részvételt szeretnék biztosítani.

Zoran Miljković, a sztrájkbizottság elnöke azt mondta, ha nem lesz megállapodás, újrakezdik a demonstrációkat. A miniszter szerint az állam garantálja, hogy a munkások a lehető legjobb feltételeket kapják meg a cégtől.

Azóta azonban újabb ellentétek alakultak ki a szakszervezet és a menedzsment között, de a munkások körében is. A vállalat közölte, hogy marad a külföldi munkavállalás vagy a végkielégítés lehetősége, mire a szakszervezet újabb tüntetéseket hirdetett, de előtte még a héten találkoznak a kormány képviselőivel. A munkavállalók egy része külön tárgyalócsoportot alakított, és békülékenyebb hangnemben folytatja az egyeztetést a Stellantis képviselőivel. A menedzsment is közölte, hogy a dolgozók egynegyede egy hét leforgása alatt beleegyezett a külföldi munkavégzésbe, százan már el is utaztak. Bíznak a folytatásban.