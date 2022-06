A szokottnál is izgalmasabbnak ígérkezik a pénteki amerikai tőzsdezárás, illetve a kereskedés utolsó néhány perce. Becslések szerint magyar idő szerint 22 óra előtt több mint 110 milliárd dollárnyi extra mennyiségű részvény cserélhet gazdát, az FTSE Russell index újrasúlyozása miatt.

A Wall Street Journal értesülése szerint érintett a Facebook anyavállalata, a Meta Platforms, illetve a Netflix és a PayPal Holdings, mindhárman bekerülnek a Russell 1000 value (értékalapú) indexébe, a growth (növekedési) indexben pedig csökken a súlyuk. Hasonló átsorolás vár a meme-befektetők kedvencére, a GameStop-ra, annyi különbséggel, hogy a növekedésiben elveszíti indextagságát.

Az FTSE Russell értékalapú indexét alacsony árfolyam/könyv szerinti értéken (P/BV) forgó részvényekből állítják össze, a WSJ cikke szerint ez Benjamin Graham befektető megközelítését tükrözi, aki szerint így lehetett igazán alulértékelt vállalatokra lelni a tőkepiacokon, az alacsony P/BV érték mellé rendszerint alacsony növekedési kilátások is párosulnak.

Fotó: Bloomberg

A Russell indexet összeállító bizottság a kibocsátó vállalatok eredmény és árbevétel adatai alapján dönt arról, hogy mely részvény sorolható a value, a growth, esetleg mindkettő kategóriába.

Idén biztosan nem a növekedési cégek felé lejt a pálya, a Russel 1000 growth értéke 28 százalékkal csökkent és a value papírokhoz képest az év első felében relatív a legrosszabb teljesítményt nyújtja a dotcom lufi 2002-es kipukkanása óta.

Ehhez az kellett, hogy a technológiai részvények az elmúlt évek éllovasaiból tökutolsókká váltak, a Meta részvények árfolyama idén felezett, a Netflix 70 százalékkal értékelődött le, a PayPal pedig több mint hatvannal.

Az előzetes hírek szerint bekerül a value benchmark indexbe a Pinterest, a Zoom Video Communications és a Moderna is, ők csökkentett súllyal, de bent maradnak a növekedési indexben is. A WSJ szerint azért várható nagy mozgás és volumen a pénteki kereskedés utolsó perceiben, mert ekkor fogják az indexkövető passzív alapok az új súlyozásoknak megfelelően átalakítani a saját portfólióikat. Becslések szerint 112 milliárd dollárnyi részvény cserél gazdát, ez annyit tesz, mintha minden negyedik Meta részvényre üzletet kötnének.