Az eddigi 3123 forintról 3590 forintra srófolta fel kedden a Mol-részvények célárát a Wood&Company. A cseh brókerház egy éves távlaton közel 23 százalékos ralit jósol a magyar olajtársaság papírjainak, amiket a jelentős felértékelődési lehetőség miatt továbbra is vételre ajánl.

Egy hónapon belül ez már a negyedik céláremelés a Mol piacán, május végén a HSBC 3900 forintos árfolyamvárakozást fogalmazott meg, két hete az Erste Bank adott ki 3520 forintos „árcédulát”, múlt héten pedig a Raiffeisen Bank növelte 3300 forintra a hazai blue chip részvényre vonatkozó várakozását. Ez idő alatt csupán egyetlen bankház, a Citi vágott a célárfolyamon, de még az amerikai nagybank is 3300 forintra várja a Molt.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A Refinitiv adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga ezzel már 3370 forint, ami 16 százalékkal magasabb a Mol jelenlegi kurzusánál. Hét vételi ajánlás mellett csupán két bankház javasol tartást.

A Mol árfolyama kedd délutánig 2,8 százalékkal erősödött, hosszabb idő után ismét járt 3000 forint felett is a kurzus. Az olajrészvény idén is felülteljesítő, közel fél év alatt 18 százalékkal értékelődött fel, míg a BUX index a mai emelkedéssel együtt is csaknem 20 százalékos mínusznál jár.