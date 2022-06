Kongatja a vészharangot az ESMA Az orosz–ukrán háború, a Oroszországgal szembeni nemzetközi szankciók és a romló gazdasági környezet következtében tovább fokozódtak a befektetőkre leselkedő kockázatok – figyelmeztet az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA), amely frissített kockázatértékelésében továbbra is a legmagasabb rizikószintet tartja érvényben. Az ESMA a jövőt illetően is pesszimista, rövid távon a geopolitikai feszültségek, a megugró infláció, valamint a kitartóan magas piaci volatilitás is további nyomást helyezhet a tőkepiacokra. Az értékpapír-hatóság szerint a kiberbiztonsági kihívások és a rendkívül spekulatív kriptoeszközök ugyancsak fűtik a rendszerszintű kockázatokat.