Újabb álmatlan éjszakán lehetnek túl a kriptohívők, ugyanis ismét 20 ezer dollár alá esett a bitcoin árfolyama. A kurzus mostani mélypontja szerda éjjel 19850 dollár volt, de néhány napja 18 ezer dollár alatt is jegyezték. A zuhanás mértékét jól mutatja, hogy tavaly novemberben 69 ezer dollárt is adtak egy bitcoinért, és egy hónapja is még majd 32 ezer dollárt ért az első számú kriptoeszköz.

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

A kriptodevizák mélyrepülése már nemcsak a befektetők zsebéből égeti el a vagyonokat, hanem megtépázza a kriptopiaci cégeket is. A vállalatok – miután a központi bankok segítségére nem számíthatnak, befektetőktől kérnek hitelt. Sam Bankman-Fried, kriptomilliomos cége 250 millió dolláros hitelkeretet biztosít a BlockFi kriptoeszköz-kereskedő számára. A társaság már a hónap elején bejelentette, hogy elbocsájtja munkavállalói 20 százalékát, miközben a cég értékét megfigyelők már csak 1 milliárd dollárra teszik, a tavalyi 3 milliárd után. Bankman-Fried a kölcsönről szűkszavúan fogalmazott a Twitteren. Mindössze annyit írt, hogy Komolyan vesszük kötelességünket, hogy megvédjük a digitális eszközök ökoszisztémáját, és ügyfeleiket. Zac Prince, a BlockFi társalapítója és vezérigazgatója azt mondta, hogy „a megállapodás nemcsak gyorssegélyt jelent, hanem a jövőbeli együttműködés lehetőségét is megnyitja



További, újabb 10 százalékkal zuhant a Coinbase árfolyama a Nasdaq-on, miután a nagy rivális Binance bejelentette, hogy csökkenti kereskedési díjait. A volumen alapján legnagyobb kriptotőzsde eltörli ügyfelei számára az azonnali bitcoin - amerikai dollár, bitcoin – Tether , és az USD Coin és Binance USD közötti váltások után eddig járó díjakat. A döntések hátterében a forgalom felpörgetése áll, ugyanis a kereskedési volumenek is estek, a kriptodevizák mélyrepülésével párhuzamosan. Közben a Coinbase is elindult az ingyenes használat irányába, ugyanis már tesztel egy előfizetéses szolgáltatást, amely az ügyfelek számára havi 10 ezer dollárig biztosít díjmentes kereskedést.

Mindenki azt találgatja tehát, hogy hol van a mélypont, mikor jön el a legjobb beszállóár a digitális eszközök világába. Mark Möbius befektetési guru, a Mobius Capital Partners társalapítója szerint a kriptodevizák mára a a befektetői hangulat mércéi lettek. Azt mondta, ha a bitcoin zuhan, másnap a Dow Jones is esni fog. Ez pedig arra utal, hogy a bitcoin árfolyama egy vezető mutatóvá vált. A veterán feltörekvő piaci befektető szerint még nem érdemes elfordulni a készpénztől, és habár közeleg a trendforduló, egyelőre még a grafikonok további esésére lehet számítani rövidtávon. Az Absolute Strategy Research társalapítója szerint a bitcoin korábbi zuhanó-ciklusai azt mutatják, hogy addigi csúcsához képest 80 százalékkal esik a kriptoeszköz ára. Ez azt jelenti, hogy most 13 ezer dollárnál jöhet el a trendforduló.