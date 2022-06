A német hatóságok május végén tartottak razziát a Deutsche Banknál és leányvállalatánál, a DWS nevű eszközkezelőnél a kínált ESG befektetésekkel kapcsolatban állított valótlanságok miatt, ám a tengerentúlon sem tétlenkedett az Értékpapír és Tőzsdefelügyelet (SEC), a célpontban pedig a Goldman Sachs eszközkezelő részlege áll – írja a Financial Times.

Fotó: Shutterstock

A befektetési bank ugyanis az ESG alapok népszerűségét úgy kívánta készpénzre váltani, hogy szimplán átnevezte Blue Chip alapját amerikai ESG részvények alapra. Az SEC tavaly kezdte vizsgálni a zöldrefestéssel kapcsolatos ügyeket és májusban már az első, 1,5 millió dolláros bírságot is kiszabta hasonló ügyben a BNY Mellon befektetési tanácsadó részlegével szemben.

A BNY Mellon ügye azonban csak a jéghegy csúcsa, hiszen a pontos definícióval nem rendelkező ESG alapokba kezelőik úgy tűnik bármit belepakolhattak. Kérdéses persze, hogy a befektetések világa mennyire köthető össze a környezetvédelmi, szociális és kormányzati szempontokkal és mekkora hatást képes gyakorolni.

A lelkiismeretnek ára van, melyet a bankok be is hajtottak, hogy aztán kevésbé lelkiismeretesen fektessék be a rájuk bízott pénzt,

félrevezetve ezzel ügyfeleiket. A hatósági fellépésre pedig azt követően kerül sor, hogy az ESG befektetések népszerűsége hanyatlóban van. A szaporodó ügyek alapján talán nem is véletlenül.