Vezető téma az infláció az amerikai félidős választásokon, ahol az emelkedő árak miatt a demokraták könnyen elveszíthetik szűk kongresszusi többségüket. Pláne, hogy Janet Yellen pénzügyminiszter a múlt héten egy televíziós beszélgetés során azt találta mondani: tavaly tévedett, amikor úgy vélte, hogy az infláció gyorsan enyhülni fog. A republikánusok lecsapták a felkínált labdát, annál is inkább, mert hagyományosan kritikusak a demokraták válságkezelésével kapcsolatban. Bő egy éve hibáztatják a 2021 márciusában elfogadott 1,9 trillió dolláros Covid–19-mentőcsomagot, mert szerintük ez volt az a szikra, amely kirobbantotta az inflációt.

Ám bármily élesek is a tengerentúli kampányviták, úgy tűnik, a politikusok lemaradtak egy brosúrával, mert a Bloomberg elemzése szerint legalább három piaci tényező arra utal, hogy globálisan küszöbön áll az infláció enyhülése.

Talán a legfontosabbak a csippiaci fejlemények. A félvezetők ára, ami az elektronikai végtermékek, így például laptopok, mosogatógépek, LED-izzók és orvosi eszközök áralakulásának fontos barométere, a 2018. júliusi csúcsérték felére esett vissza, ami 14 százalékos csökkenés a tavaly nyári szintekhez képest. Egy másik fontos előretekintő indikátor, a hajózási konténerek spotárfolyama, amely sokat elárul a chicagói ruházati cikkek, a szingapúri luxusáruk vagy az európai lakberendezési termékek jövőbeni árazásáról, szintén nagyot esett, 26 százalékkal csökkent a 2021. szeptemberi történelmi csúcs óta.

A csippiaci feszültség enyhülése, a hajózási konténerárak csökkenése és a tengerentúli műtrágyapiac lanyhulása egyaránt fontos inflációs barométer, s mindegyik az árnyomás gyengülését jelzi

Fotó: Shutterstock

Végül az észak-amerikai műtrágya ára – amely nagy pontossággal jelzi, hogy éppen merre tart a globális élelmiszer-infláció, beleértve a londoni paradicsomért vagy a johannesburgi hagymáért fizetendő összegeket – is erősen visszaesett. Most 24 százalékkal alacsonyabb a műtrágya ára a márciusi rekordmagas szinthez képest.

Mivel az infláció már meghaladja a 8 százalékot az euróövezetben, és várhatóan az Egyesült Államokban is e szint feletti adatot közölnek majd pénteken, emellett Ázsiában is emelkednek a fogyasztói árak, a jegybankárok világszerte azon fáradoznak, hogy megfékezzék az árindexet. Miközben a központi bankok sorra emelik a kamatokat, egyre több közgazdász vélekedik úgy, hogy az infláció csúcspontja már mögöttünk van, s éppen platózik a fogyasztóiár-index, bár arra még várni kell, hogy a nyersanyagok alacsonyabb árai lehúzzák a vásárlók által látott árakat is.

Arra azért általában nem számítanak az elemzők, hogy rövid távon visszatérnek a járvány előtti árszintek. Feltűnő viszont, hogy az olyan globális kiskereskedelmi óriáscégek, mint például a Walmart, most azzal küszködnek, hogy a felduzzadt készleteket akciókkal tukmálják rá a lelkesedésüket vesztett vásárlókra. Így a kínálati oldalon jelentkező inflációs nyomás enyhülése a szakértők szerint lehetővé teszi majd a jegybankoknak, hogy lassítsák a kamatemelést és enyhítsék a monetáris szigort.

Bár a világ egyes részein az infláció még nem érte el a csúcspontját, mégis egyre több jel utal arra, hogy talán nem vagyunk túl messze attól a fordulóponttól, amikor az éves inflációs ráta csökkenni kezd

– fogalmazott Khoon Goh, az Australia & New Zealand Banking Group szingapúri Ázsia-kutató csoportjának vezetője. Hozzátette: ezt támasztja alá, hogy a kínai termelői árak tavaly év végén tetőztek, s most már mérséklődnek. Az elemzők előrejelzése szerint májusban a termelői árak Kínában 6,5 százalékkal emelkedhetnek az egy évvel korábbihoz képest, szemben az áprilisi 8 százalékkal. Ez ígéretes fejlemény, melynek nyomán az importált áruk inflációja világszerte enyhülhet. Emellett az alacsonyabb konténerfuvarozási díjak és a beszerzésimenedzser-indexek jelzése szerint csökkenő szállítási idők a szűk keresztmetszetek tágulására utalnak, ami az év későbbi szakaszában várhatóan fékezi az árnyomást – részletezte várakozását.