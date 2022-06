Pénteken az amerikai nyitás előtt esőre álltak a főbb amerikai határidős indexek.

A Dow Jones 0,6 százalékot, az S&P 500 0,9 százalékot, míg a Nasdaq 1,4 százalékot süllyedt nyitás előtt.

Miután közzétették a munkaerőpiaci adatokat. A várt 318 ezernél jóval nagyobb mértékben, 390 ezerrel nőtt a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak száma májusban az Egyesült Államokban. Áprilisban ugyan 436 ezer volt a növekedés, de a májusi adat mégis pozitív meglepetésként szolgál. A munkanélküliségi ráta 3,6 százalék maradt, s ez továbbra is a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta 1969 decembere óta.

Fotó: Shutterstock



A reggeli frissesség után péntek délutánra az európai tőzsdék is megadták magukat. A német DAX és a francia CAC minimális mínuszba csúszott, míg London közel 1 százalékos esésbe süllyedt ebéd után. És a térségi versenytárs lengyel WIG index is kipirult délutánra.

Közel fél százalékos plusszal a BUX eminens felülteljesítő.

A nap folyamán az OTP többször is nekifeszült a 9 500 forintos ellenállásnak, de mindannyiszor lepattant róla. Ám 9 200 forintnál mindig megjelennek a vásárlók.A Mol még délelőtt megugrotta a 2 800 forintos szintet, s a délutánt a visszateszttel tölti.

A Richter reggel bepróbálkozott a 7 500 forintos ellenállásnál, azóta 7 400 forintnál nyalogatja a sebeit.A Magyar Telekom különösebb elképzelés nélkül tesztelgeti a 380 forintos szintet.

Az euró-forintot napközben 394 felett jegyzik, a technikai kép még mindig a forintgyengülés irányába mutat.