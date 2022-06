Története legerősebb negyedévét zárta a 4iG csoport, amely 2,2 milliárd forintos adózott eredményt ért el az év első három hónapjában. A lezárt akvizíciók nagyot lendítettek a bevételi és profitszámokon, az árbevétel (egyéb tételek nélkül) 49 milliárd forintra, az EBITDA 14,5 milliárdra nőtt.

Mindezt úgy érte el a cég, hogy az eredménykimutatásban az Antenna Hungária és az albán ONE Telecommunications adatai még nem szerepelnek. A Digi számai viszont már bekerültek a konszolidált eredménykimutatásba, ennek köszönhetően már a távközlési portfólió szállította a bevételek 68, míg az EBITDA 88 százalékát. A szerdán ismertetett befektetői prezentációban szerepelnek már előzetes (pro forma) adatok is, e szerint a 4iG-hez tartozó távközlési cégek az első negyedévben a gyorsjelentésben szereplő 33 milliárd forint helyett 57,3 milliárd forint bevételt értek el, a szegmens EBITDA hozzájárulása pedig 9,9 milliárd forint helyett 16,5 milliárd volt.

A korábban bejelentett akvizíciók közül továbbra is folyamatban van az izraeli műholdszolgáltató, a Spececom többségi tulajdonának a megszerzése – erről a 4iG vezetői beszéltek a szerdai elemzői konferencián, várakozásuk szerint heteken vagy egy hónapon belül megérkezhet az izraeli minisztérium jóváhagyása az üzletre, a tapasztalatok szerint nem szokatlan, hogy akár fél évet vegyen igénybe az engedélyeztetés. Ettől függetlenül is hatékony az elmúlt évben a terjeszkedési stratégia, a csoporthoz került az albán távközlési szektor két szereplője (a One és az Albtelecom, amelyek összefonódását jóváhagyta a helyi versenyfelügyelet), a montenegrói Telenor és a mérföldkőnek tekintett Digi, amely társaságokat a 4iG apportként bevitte az Antenna Hungáriába, az így végrehajtott tőkeemeléssel 76,78 százalékra nőtt a befolyásuk az AH-ban, kisebbségi tulajdonostárs továbbra is a magyar állam.

Fotó: 4ig

A 4iG vezetői beszéltek a stratégiai partnerségben rejlő lehetőségekről is, a csoportban 25,1 százalékos részesedést szerző, düsseldorfi székhelyű Rheinmetall globális IT-hálózatának üzemeltetését teljes mértékben átveheti a 4iG a következő 3-5 évben. A cégvezetés – hasonlóan a szektor többi szereplőjéhez – várja az extraprofit elvonás részleteit, egyelőre annyit lehet tudni, hogy a távközlési cégekre forgalom típusú adófizetési kötelezettség hárul.

Szintén kérdésre válaszolva elmondták, az adósságszintet megfelelőnek tartják, a nettó eladósodottság a negyedév végén 453 milliárd forint volt, az adósságot évi átlagos 5,5 százalékos kamatteher mellett finanszírozzák. A tervek közt szerepel, hogy az esetleges további, külföldi akvizíciókat eurós források bevonásával (kötvénykibocsátás, vagy hitelfelvétel) teljesítsék. A magyarországi szolgáltatásaik árát pedig az inflációnak megfelelő mértékben tervezi növelni a 4iG.

A szerdai kereskedésben a cégcsoport részvényei 2,5 százalékkal drágultak, az év elejétől a papírok árfolyama 9 százalékkal csökkent, de ezzel is bőven felülteljesítők a BUX-hoz képest.