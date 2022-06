Most kerültek be a könyveinkbe az olasz akvizíció számai, az egyszeri hatástól eltekintve is növekedésre számítok a jövőben– vázolta fel terveiket az ingatlanos cég gazdasági vezetője. Schilling Dániel szerint az olasz leányvállalatok hozták a társaság árbevételének felét, mintegy 4 milliárd forintot az első negyedévben. Ilyen mértékű növekedést nyilván nem lehet fenntartani, de a menedzsment a mostani szintnél nem állna meg, és újabb akvizíciókat tervez, a nehezebb gazdasági helyzet ellenére is. Konkrétumok elárulása nélkül Schilling Dániel annyit mondott, Nézzük a lehetséges célpontokat, és már fel is vettük a kiszemelt cégekkel a kapcsolatot, egyelőre felvásárlási tárgyalásnak még nem nevezném ezt a kommunikációt, de beszélgetünk erről is– hangsúlyozta a vezető. Az idén nem számít aláírásra Schilling Dániel, de a jövő évben Magyarországtól nyugatra és északra újabb országokban jelenhet meg a DH.

A cégcsoport Olaszország mellett Lengyelországban is jelentős leányvállalattal rendelkezik, itt a tavalyi év sikerült kiemelkedően, az egyik konkurens szereplő ugyanis csődbe ment, és mind a felszabaduló szakembereket fel tudta szívni, illetve a hitelközvetítői piacon fellépő űrt is be tudta tölteni a Duna House-csoport. Idén, az év elején ugyan visszaesést tapasztaltak, de a lengyel kormányzat a magyar támogatási rendszerhez hasonló intézkedések bevezetéséről döntött, ami az ingatlanpiacra jó hatással lehet nehezebb hitelpiac mellett is. A megváltozott körülmények mellett a piaci részesedés növelése lesz a fókuszban. Schilling Dániel szerint egy nehezebb gazdasági helyzetben, nehezebb piaci körülmények között, a bizonytalanság időszakában általában nőni szokott a közvetítők szerepe, akiknek a szakmai tanácsára nagyobb szükség van, mint „békeidőben”. Emellett amikor a bankok hitelezési kedve megcsappan, akkor is kiemelt jelentősége van a közvetítőknek a megfelelő pénzintézet kiválasztásában.

Az olaszországi tevékenység döntően hitelközvetítésre és biztosításközvetítésre épül, amelyek átlagos marzsa alacsonyabb, mint az ingatlanközvetítésé, így a HGroup integrálásával a DH szolgáltatásain elért átlagos marzs enyhén csökkent, miközben az árbevétel kilőtt – foglalta össze a gyorsjelentés összetételét Schilling Dániel.

Megváltozott a gazdasági helyzet, de optimisták vagyunk, és a megváltozott körülmények között is eredményesen fogunk tudni teljesíteni – hangsúlyozta Benedikt Károly. Az elmúlt évekhez képest is nőtt az ingatlanok ára, és nemcsak drágultak a hitelek, de a bankok nem is helyeznek ki forrást olyan könnyen, mint eddig – mondta az elemzési vezető. Az elmúlt 10 év második legerősebb tranzakciószámával kezdte az idei évet a piac, és egyelőre nem érzünk törést a vásárlási kedvben.„A befektetők visszatérnek az ingatlanpiacra, a háború akár még hajthatja is a vásárlásokat” – tette hozzá. A DH eredménye nagyban függ a hitelkihelyezésektől, ami elemzők szerint most jelentős kockázatot jelenthet. Benedikt Károly azt mondta, egyelőre nem látszik jelentősebb visszaesés a magyar piacon, és a vásárlók a legtöbb esetben tudomásul veszik a hitelek magasabb díját. A 10-11 százalékos hitelkamat lehet az a határ, ami már sokakat eltántorít a kölcsönök felvételétől– hangsúlyozta a VG Podcastnak Benedikt Károly.

A társaság június közepén utalja a tavalyi év után megszavazott, részvényenként 32 forintos osztalékot. Schilling Dániel hangsúlyozta, habár a cég nőtt, nincs változás ebben, továbbra is eredményük 47 százalékát fogják kifizetni részvényeseiknek.