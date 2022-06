Egyelőre kísérleti jelleggel, de már elindult Írországban a Revolut vásárolj most, fizess később (angolul: buy now, pay later, BNPL) szolgáltatása. A tervek szerint a hitelkártya jellegű szolgáltatást fokozatosan teszik elérhetővé először a Revolut 1,9 millió írországi felnőtt felhasználója számára, majd, ha ott beválik, még idén év vége előtt akár Lengyelországban és Romániában is elindulhat a hitelprogram. A pénzügyi szolgáltató tervei szerint minden európai országban elérhetővé tenné a "Fizess később" névre keresztelt szolgáltatását – írja a The FinTech Times.

A Revolut szolgáltatása hasonló az egyre szélesebb körben alkalmazott, de sokat kritizált, csúsztatott fizetést lehetővé tevő rövidtávú (áru)hitel programokhoz. Legutóbb épp az Apple indított ilyet, erről akkor részletesen beszámoltunk, de a Revolutnak ezen kívül is szereplőkkel kell ezen a piacon versenyeznie, mint a MasterCard, vagy éppen az egész vásárolj most, fizess később szisztémát meghonosító svéd Klarna. Ha a hasonló szolgáltatást nyújtó fintech cégek kiáltásaira kíváncsi, olvassa el az alábbi cikkünket:

A Revolut 499 eurós havi hitelkeretet bocsát az arra jogosult felhasználók rendelkezésére, amelyből szabadon vásárolhatnak minden kereskedőnél, amely amúgy is elfogadja a Revolut kártyát fizetésre online vagy az áruházakban. A megvásárolt cikkek árát három részletben kell kifizetniük: az első részletet rögtön a vásárláskor, majd két további részletet két hónapon belül. A felhasználók a második, illetve harmadik törlesztőrészlettel együtt fizetik ki az 1,65 százalékos hitelköltséget (kamatot) is. A Revolut állítja, hogy a Fizess később szolgáltatásának ezen kívül más költsége nincs; hozzáteszik azt is, hogy ha valaki úgy dönt, idő előtt visszafizeti a hitelt, az büntetőkamat nélkül megteheti ezt.

Fotó: Monika Skolimowska / dpa Picture-Alliance via AFP

A hasonló BNPL-szolgáltatások hibáiból okulva a Revolut feltételekhez köti, hogy mely felhasználói számára teszi elérhetővé a Fizess később szolgáltatását. A csúsztatott fizetést kínáló modell egyik gyenge pontja ugyanis korábban épp az volt, hogy a hitelfelvételt nem előzte meg semmilyen hitelképességi vizsgálat, azok is hozzájuthattak az ilyen típusú áruhitelekhez, akikkel már egyetlen bank sem állt volna szóba, ezzel pedig még mélyebbre adósságcsapdába sodródtak. A Revolut azt állítja, csak azok a felhasználók férnek majd hozzá a szolgáltatáshoz, akiket erre alkalmasnak talál, ezt pedig úgy ellenőrzi, hogy a felhasználók Revolut számlájához kapcsolt más bankszámlák forgalmát és egyenlegét is megvizsgálja.

A Revolut azt reméli, hogy a szolgáltatás pénzforgalma öt éven belül elérheti az évi 800 milliárd eurót is, feltéve, ha sikerül a kontinens egészén elterjeszteni azt. Az egyelőre nyitott kérdés, hogy a litvániai székhelyű cég Magyarországon is bevezeti-e ezt a szolgáltatását, hiszen még az sem biztos, hogy a határon átnyúló pénzforgalmi tevékenysége után az ideiglenesen kivetett extraprofit-adót meg kell-e fizetnie.