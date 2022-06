Nőtt az eladói nyomás az európai befektetési alapokon, az áprilisi hat milliárd után májusban csaknem 30 milliárd euró áramlott ki a szektorból a Refinitiv Lipper adatai szerint.

A továbbra is meglehetősen volatilis és bizonytalan piaci környezetben nem feltétlenül a biztonságos, sokkal inkább a kiegyensúlyozott, diverzifikált eszközöket keresik a befektetők.

Ezt jelzi, hogy a menekülőeszköznek is tekintett – magas likviditás mellett alacsony hozamokat kínáló – pénzpiaci alapokból újabb 6,5 milliárd eurót váltottak vissza, miközben a többféle eszköztípusból építkező vegyes alapok 2,7 milliárdos tőkebeáramlást regisztráltak, a nagyobb kategóriák közül egyedüliként.

Fotó: Shutterstock

Friss tőke ezen kívül csupán a jóval szerényebb méretű ingatlanalapokba érkezett, összesen 2,2 milliárd euró. Az árupiaci termékekből mintegy százmillió eurónyit, alternatív alapjaikból pedig 2,5 milliárd eurót váltottak vissza, leginkább azonban a részvény- és a kötvényalapoktól szabadultak a befektetők. A részvényalapokból 11,2 milliárd euró áramlott ki, a rég nem látott magaslatokra hágó infláció mellett egyre kevésbé vonzó kötvényalapokból pedig ennél is több pénz, közel 13 milliárd euró távozott.

A pénzmozgásokat közelebbről vizsgálva látszik, hogy a globálisan diverzifikált osztalékfizető részvények a nagy piaci hullámzások mellett egyre népszerűbbek, ezekbe az alapokba 2,4 milliárd euró tőke érkezett májusban, a feltörekvő piaci, illetve a pénzügyi szektort képviselő részvényekből viszont milliárdos tételben menekült a tőke.

A kötvényeszközök közül főként az amerikaiak mozgatták meg a befektetők fantáziáját, a vállalati és a kormányzati papírokból is mintegy négy-négy milliárd eurónyit táraztak be. A pénzpiacokon is az Egyesült Államoknak áll a zászló, a befektetők legalábbis jelentős tételben fogadtak a dollár további erősödésére, vélhetően a Fed szigorúbb monetáris politikai lépéseit szem előtt tartva. Az amerikai pénzpiaci alapok minden más kategóriát lekörözve 12,6 milliárd eurót szívtak fel, míg az angol font alapú pénzpiaci termékek a hónap legnagyobb veszteseként 16,4 milliárdos kiáramlással zárták. Magyar szemszögből érdekes, hogy a pénzpiaci szegmensben a második legtöbb forrás a forintban jegyzett alapokba érkezett, igaz, a 20 millió eurós összeg európai szinten nem nevezhető jelentősnek.

Az év első öt hónapja alapján a vegyes alapok az idei év slágertermékei, melyekből 40 milliárd eurót értékesítettek, miközben a teljes európai alapkezelői szektor közel 125 milliárd eurós forráskivonást szenvedett el, főként a befektetők pénz- és kötvénypiacról való kivonulásának betudhatóan. A kategória vonzerejét éppen a (vélt) kiegyensúlyozottsága adja, a befektetők ugyanis arra számíthatnak, hogy vegyes portfólióikkal a múlthoz hasonlóan most is átvészelhetik a zord piaci körülményeket.

A mostani helyzet azonban alapvetően más. A korábbi, csökkenő hozamkörnyezetben a portfóliók kötvényes része az árfolyam emelkedésén keresztül támogatni tudta az alapkezelőket a részvénypiac gyengélkedése esetén is, a jelenlegi emelkedő kamatkörnyezetben azonban maguk is alulteljesítővé válnak, így már nem képesek ellensúlyozni a negatív részvényhozamokat. Emiatt számos befektetőt kellemetlen meglepetés érhet a jövőben – figyelmeztetnek a Refinitiv szakértői.