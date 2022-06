A világ központi bankjai már javában emelgetik a kamatokat a gazdaságokban – a régiónkra pedig ez még inkább igaz. Az Erste ennek már élvezi a pozitív hatását – különösen a cseh és magyar leányvállalatain keresztül, ahol a 2021-es évben csaknem 10 és 20 százalékkal nőtt a nettó kamatbevétel. A növekedés egy része a volumennek volt köszönhető, de a kamatmarzsok tágulása is jelentősen éreztette hatását és ez szerintünk idén is folytatódhat. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy az Erste az egyik legnagyobb kereskedelmi bank Ausztriában, illetve Szlovákiában is rendelkezik operációval. Az elmúlt időszakban hosszú idők után felerősödtek a hangok az EKB részéről, hogy eljött a szigorítás ideje, a piaci szereplők már két kamatemelést áraznak a 2022-es év második felére.

Véleményünk szerint ez – bár kismértékű – de pozitív hatással járna az Erste esetében, ami a részvény árfolyamát is segítheti a nyár folyamán. A menedzsment az első negyedéves eredmény után arra számít, hogy az első néhány eurozónás kamatemelés hatása pár tízmillió eurót jelentene. Ez nem nagy összeg (nagyjából a profit 0,5 százaléka), ám véleményünk szerint az európai bankszektorral kapcsolatos pozitív attitűdöt erősítené, miközben ha 0 fölé menne a jelenlegi -0,5 százalékos európai alapkamat, az már jelentősen megemelné az eredményt.

Az Erstét is megtépázta az ukrán-orosz háború, pedig a bank közvetlenül nem érintett szemben az osztrák Raiffeisennel. Az Erste papírja év eleje óta 30 százalékkal került lejjebb. Ennek egy része véleményünk szerint indokolt volt, miután a makrogazdasági környezet és a jövőbeli növekedési kép romlott, különösen az inflációs nyomás fényében. Ugyanakkor véleményünk szerint a masszív esést figyelembe véve, illetve a már említett EKB szigorítás fényében felülteljesítő lehet a bank a szektortársaival szemben az elkövetkezendő időszakban.

A legfőbb kockázatnak a szabályozói beavatkozást látjuk. Például a bankadó emelése, vagy bevezetése komoly rizikót jelent. Jelenleg Magyarországon és Ausztriában van bankadó, míg néhány éve Szlovákiában, Csehországban és Romániában is kellett hasonló jogcímen hozzájárulást fizetnie az osztrák banknak.