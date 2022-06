A mostani, megugró volatilitással és bizonytalan piaci kilátásokkal tarkított környezetben felértékelődik az osztalékfizető részvények szerepe. A befektetőknek fix jövedelmet kínáló papírokból a régiónkban is akad szép számmal, és bár számos vállalat részvényeiről már az osztalékvágásra, illetve a kifizetésre is sor került, így is szép számmal akad még bőkezű osztalékért vásárolható részvény a környező országok parkettjein.

Különösen vonzó ebből a szempontból a szlovén börze, ahol szinte az összes blue chip részvény fizet osztalékot, és egyáltalán nem ritka a 6 százalék feletti hozam. Magyar szemszögből – rekordgyenge forint mellett – még vonóbbá teszi a ljubljanai börzére bevezetett cégeket, hogy árfolyamukat euróban jegyzik, és az osztalékot is abban fizetik.

Bőkezűen fizetnek részvényeseiknek a román gázkitermelő cégek.

A vegyipari óriás Cinkarna Celje papírjai közel 7 százalékos osztalékszelvénnyel forognak, de a vezető magyar részvények helyi megfelelői – a gyógyszergyártó Krka, a távközlési szektort képviselő Telekom Slovenije, illetve az olajipari Petrol – egyaránt 6 százalékot meghaladó juttatást kínálnak.

A legnagyvonalúbban egy román gázipari cég, a Romgaz jutalmazza befektetőit, a tavalyi megugró profitból kifizetett egy részvényre eső juttatás közel 8 százalékos hozamot jelent a mostani árfolyamon.

A szektortárs Transgaz ugyancsak magas, 6,1 százalékos kifizetéssel csábít a szűk egy hét múlva esedékes osztalékvágásig. A bukaresti vállalatok közül méretesebb kifizetéssel kalkulálhatnak az építőipari anyagokat gyártó Teraplast és a kelet-európai térség meghatározó bortermelőjének számító Purcari részvényesei is.

Érdemes szétnézni Varsóban, ugyanis a lengyel nagybankok sem éppen szűkmarkúak idén. A PZU és a Bank PKO papírjai jelenleg is közel 7 százalékos hozamért vihetőek, míg a Pekao 5,4 százalékot kínál. A kifizetésig pedig még bőven van idő, előbbi pénzintézet ugyanis csupán október végén, a két utóbbi pénzintézet pedig augusztus folyamán utal. A Mol-versenytárs PKN Orlen részvényeivel is 5 százalékos hozam realizálható a lengyel parketten.

Aki mégis maradna a hazai részvényeknél, a héten még vásárolhat Alteo-részvényt 4,4 százalékos hozamért, a 4iG jelenleg 3,8 százalékot kínáló papírjaiba pedig jövő szerdáig lehet beszállni. A PannErgy a hónap végéig forog osztalékszelvénnyel, igaz, a geotermikus energiát hasznosító közműcég elsősorban nem a mindössze 1,8 százalékos osztalékhozama miatt vonzó. Inkább szimbolikus, 1,5 százalékos hozamot kínál októberig a Masterplast is, a 11 százalék feletti kifizetéssel a régiós mezőnyből is magasan kiemelkedő Mol részvényei pedig legkésőbb július 19-én vásárolhatók meg az osztalék reményében.