Egy napot sem kellett várni a Rheinmetall legújabb akvizíciós tervének megjelenéséig, miután csütörtökön Armin Papperger vezérigazgató a Handelsblattnak elmondta, hogy az organikus növekedés mellett a vállalat – rendkívül kedvező tőzsdei értékeltségét kihasználva – további cégfelvásárlásokra is készül.

A Reuters ugyanis pénteken szellőztette meg, hogy a hazánkban is aktív német hadipari társaság, amely nem mellesleg már a 4iG részvényeinek egynegyedét is megszerezte, május végén nem kötelező ajánlatot tett a meghatározó állami befolyás alatt álló olasz Leonardo repülőgép- és védelmi ipari cég ágyúgyártásra specializálódott, OTO Melara nevű leányvállalatának 49 százalékos részesedésére. Az ajánlati ár a piaci hírek alapján a 190-210 millió eurós sávba esik.

Fotó: Horacio Villalobos / Corbis via Getty Images

Az értesüléssel kapcsolatban a brit hírügynökség kiemeli, hogy bár az orosz invázió felpezsdítette a nyugati védelmi cégek részvényeinek árfolyamát, ám a cégegyesülések-akvizíciók (M&A) piaca nem élénkült meg ennek megfelelően, amit paradox módon szintén a háború okozott, hiszen ezek a cégek jellemzően szignifikáns állami tulajdonrész mellett működnek, s az illetékes hivatalnokoknak most kisebb bajuk is nagyobb annál, mintsem hogy üzleti tárgyalásokra járjanak.

A Rheinmetall ajánlatára is a római kormány mondhatja ki a végső szót, blokkolhatja vagy szigorú feltételekhez is kötheti a tranzakciót. A kabinethez közel álló körök szerint a támogatás feltétele lehet, hogy a német-francia harckocsi-fejlesztési projektbe Itáliát is vonják be, mivel ebben az esetben a Leonardo szenzorokat és védelmi elektronikai eszközöket szállíthatna „a jövő harckocsijaihoz”. Elvi probléma amúgy nem állhat fenn az üzletkötés kapcsán, hiszen a Leonardo már decemberben közölte, hogy a Wass torpedógyártó részleg mellett az OTO Melarát is eladná, a Rheinmetall pedig már jelezte, hogy további 2 százalék megvásárlására, így a többségi részesedés megszerzésére is nyitott.

A Rheinmetall részvényei péntek délelőtt újabb 3 százalékkal, immár 203 euró fölé drágultak, nehéz elhinni, hogy egy éve még 90 euró alatt dekkolt az árfolyam. Szintén 3 százalékkal 10,5 euróra nőtt a Leonardo részvénykurzusa is, éves szinten pedig az olasz papír 46 százalékkal erősödött.

Ukrajna orosz lerohanása és az ezt követően a berlini kormány 100 milliárd eurós haderőfejlesztési terve a többi védelmi cég árfolyamát is megmozgatta. A pénteken a Bundestag – a német parlament alsóháza - elé kerülő csomag legnagyobb kedvezményezettje egyébként a légierő, amely 33,4 milliárd eurót kap. Ebből pedig elsősorban az Airbus vezetésével működő konzorcium Eurofighter ECR és a Lockheed Martin F-35-ös harcigépeinek beszerzését finanszíroznák. A Lockheed részvényei május 20. óta 5 százalékkal törtek feljebb, egy év alatt pedig 14 százalékkal. Ezzel szemben az Airbus papírjai 12 hónapja gyakorlatilag stagnálnak, persze a cég elsődleges profilja az utasszállító repülők gyártása.

Az S&P légi- és védelmi ipari indexével is az a baj, hogy a sok problémával küszködő Boeing részvénye az egyik legnagyobb összetevője, ezért éves szinten 15,4 százalékos a mínusz. Sokkal kedvezőbb képet mutatnak az egyes védelmi ipari részvények. A Rheinmetallhoz hasonlóan például szintén megduplázódott február óta a német Hensoldt részvények árfolyama. Ez a védelmi szenzortechnológiára szakosodott cég a Yahoo Finance szerint a legnagyobb nyertese lehet a berlini csomagnak, hiszen bevételeinek 52 százaléka származott 2020-ban a német büdzséből. Ez az arány egyébként a Rheinmetallnál 33 százalék volt.

Chloe LeMaire, a Jefferies elemzője szerint pedig az európai fegyverkezésnek további nyertese lehet még az év eleje óta 40 százalékot vágtázott brit BAE Systems, az amerikai Raytheon és a francia Thales Group. Mindhárom cég az európai légierő fejlesztésében kaphat jelentős szerepet.