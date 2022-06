Már hetekkel ezelőtt sem bíztak a kriptohívők abban, hogy hamar eljön a trendforduló az igen volatilis digitális piacon. A VG Podcastnak korábban nyilatkozó kriptopiaci szakértő, Vidákovics Attila egy hónapja, amikor az árfolyam 29 ezer dollár környékén volt, 20 ezer dollárnál is olcsóbb bitcoint vizionált. Jelen pillanatban a vezető kriptoeszközért alig kell 20 ezer dollárnál többet fizetni, ami kimagasló zuhanást jelent, hiszen egy bő fél éve még mindenkori árcsúcsán, 69 ezer dolláron jegyezték a bitcoint. Ahogyan az lenni szokott, a BTC nemcsak az irányt, hanem a tempót is diktálja, ugyanis az utóbbi napokban a többi kriptodeviza ára is gyorsan esett.

Kimagasló az ethereum zuhanása, ugyanis szerdán napközben, napon belül több, mint 15 százalékos zuhanás után alig jegyezték 1000 dollár fölött, míg néhány napja még 1600 dollárnál is többet fizettek érte.

Látni kell, hogy hetek alatt több száz milliárd dollárral csökkent a kriptodevizák piaci kapitalizációja. A tavalyi, 2900 milliárd dolláros csúcs után a teljes kapitalizáció 2021 eleje óta először esett 1000 milliárd dollár alá.

Régen megdőlt a tézis, amely szerint új menekülőeszközök születtek, amik árfolyamát felhajthatja a tőzsdei tőkekivonás. Szakértők szerint aktívan kereskedett eszközökről, és nem pedig pénzt „parkoltató” lehetőségekről van szó, amit az is bizonyít, hogy a kriptoeszközök gyakorlatilag együtt mozognak a hagyományos piacokkal. A jegybanki kamatemelések, az egyre erősödő dollár elszívó hatása, és a jóval biztonságosabb kötvénypiaci hozamemelkedések mellett a digitális piacon is történtek olyan események, amik lassíthatják újabb befektetők megjelenését. A BlockBen közleménye szerint a befektetők több mint 7 milliárd dollárt vontak ki a tetherből, miután az egy ügyészségi egyezség kapcsán felfedte, hogy a dollárfedezet mellett számos más eszközt, például részvényeket, is fedezetként használt tokenekhez. A folyamat azért fontos, mert a tether egy stablecoin, azaz az árfolyama a dollárhoz kötött, így értéke jóval kevésbé változik, mint a többi kriptopiaci eszközé. Krocsek Attila, a Blockben vezérigazgatója szerinta tether-be (USDT) vetett bizalom megingása olyan, mintha a világ tőzsdéin a dollárba vetett bizalom rendülne meg alapjaiban.

Nagyot bukott a MicroStrategy is a bitcoin zuhanásán. A milliárdos Michael Saylor cége összesen csaknem 130 ezer bitcoint birtokol, ebből 4800 darabot 44 ezer dollárnál is drágábban vásároltak. A nagybevásárlás eddig 910 millió dolláros mínuszt hozott a cégnek, és a bajt csak tetőzi, hogy – pontosan a jelentős kriptopiaci kitettség miatt - , zuhannak a cég részvényei is, hétfőn értékük negyedét veszítették el egyetlen kereskedési nap alatt. Az év eleje óta egyébként 72 százalékos mínuszt halmoztak fel. A mélyrepülés a Coinbase kriptotőzsde részvényeit is megvisel: idén 79 százalékkal lettek olcsóbbak. A magas infláció elvben a kriptopiac felé terelhetné a reálhozamot kereső befektetőket, de egyelőre még nem látszik, hogy a mostani árfolyamokat tömegesen tekintenék jó beszállóárnak.