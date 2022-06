Története első elbocsátására készül a Winklevoss ikerpár kriptocége a Gemini, ami az állomány tizedét érinti – írja a Bloomberg. Az alkalmazottaknak küldött levélben arról írnak, hogy most a süllyedés fázisa van, ami stagnálásba torkollik. Ezt a makroökonómiai és geopolitikai zűrzavar még inkább fokozza.

A bitcoin és versenytársai tavaly november óta vannak lejtmenetben, ám csak az elmúlt egy-két hónapban kezdett el az iparág a kriptotélről beszélni.

Ezt az eszközök támogatói ciklikus eseménynek látják és úgy gondolják, hogy akár hónapokig nyomottak maradhatnak az árak. A legutóbbi, 2018-as kriptotél is elbocsátások sorát hozta magával.

Fotó: MARCO BELLO / AFP

Ennek ellenére továbbra is ömlik a tőke a kriptókba, legalábbis annak a kockázati változata,

így az Andreessen Horowitz a múlt héten 4,5 milliárd dollárral indított kriptóra célzó alapot, de a Binance is épp egy 500 millió dolláros alapot kíván létrehozni iparági startupok támogatására.

Ugyanakkor a repedések is megjelentek a zuhanó árak hatására, és a távozó kisbefektetők főként a kriptotőzsdék működését nehezíthetik. Ezért is döntött a Gemini a leépítések mellett. A 2014-ben alakított cég a tőzsde mellett számos más funkcióval is bővült azóta, ám mint tőzsdére be nem vezetett cég nem köteles az alkalmazottak számáról információkat szolgáltatni. A LinkedIn-en mintegy ezren jelzik azt, hogy ott dolgoznak.

A tavalyi év végén 7,1 milliárd dolláros értékelés mellett 400 millió dollárnyi tőkét vont be a Winklevoss-ikrek vállalata. A cég irodái nem nyitnak ki csütörtökön, az elbocsátott dolgozókkal a virtuális térben beszélik meg a lelépés részleteit. Több startup az elmúlt időszakban szintén leépítésekkel igyekezett pénzügyi helyzetén javítani.