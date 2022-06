Viharos első féléven van túl a globális részvénypiac, az ellátási láncok elhúzódó problémái és a pandémia gazdasági utózöngéi mellett az orosz-ukrán háború, a megugró inflációs és az azt megzabolázni szándékozó jegybanki szigorítások is nehezítik a befektetők dolgát az idén.

A továbbra is meglehetősen bizonytalan piaci környezet miatt a harmadik negyedévet is nagy árfolyamhullámzások kísérhetik, összességében azonban oldalazhatnak a tőzsdék az Erste Group friss tőkepiaci kitekintése szerint.

Fotó: Shutterstock

Az osztrák bankház prognózisa alapján a küszöbön álló második negyedéves vállalati gyorsjelentések sem adnak igazi lendületet a részvénypiacnak, már csak azért sem, mert a tavalyi kiemelkedő eredményeket várhatóan nem tudják megismételni a cégek. Az Egyesült Államokban csupán a vélhetően továbbra is felülteljesítő energiacégek erős teljesítménye miatt várható átlagosan 5,8 százalékos profitbővülés, e szektor nélkül azonban 1,8 százalékos lenne a visszaesés. Európában ezzel szemben a gázellátás visszaesése, valamint az ellátási láncok felszakadozása rontják az iparvállalatok profittermelő képességét.

Az amerikai részvények így kedvezőbb előjelekkel fordulhatnak rá az év második felére, a következő három hónapban enyhe, legfeljebb öt százalékos emelkedést vár az amerikai piacon az Erste, míg Európában hasonló arányú visszaesésre van kilátás.

Kínában az ingatlanszektor sérülékenysége és a gyengébb makrogazdasági mutatók miatt azonban magas volatilitás mellett további ereszkedhetnek a részvényárfolyamok.

A feltörekvő piacok közül a brazil és az indiai tőzsde is felfelé veheti az irányt, de a kelet-közép-európai térségben is 0-5 százalék közötti erősödést jövendölnek a nagybank stratégái a háború által kiváltott befektetői tőkekivonás után. Szűkebb térségünket vonzóvá teszi, hogy a helyi részvényindexek – a horvát kivételével – a historikus átlaghoz képest diszkonttal forognak.

Ugyan a közmű- és az energiacégek ambiciózus értékeltsége korlátozza növekedési kilátásaikat, a régiós bankszektorra azonban pozitív forgatókönyvet vázol fel az Erste. A jelenleg vonzó értékeltségű pénzügyi cégek ugyanis profitálhatnak a várható további kamatemelésekből, bár a hitelportfólió minőségének romlása esetükben némi kockázatot jelenthet.

Globális szinten ennél szélesebb a biztató kilátásokkal kecsegtető ágazatok köre. Az innovatív és magas minőséget képviselő technológiai vállalatokat újra felfedezhetik maguknak a befektetők az év eleji nagy kitárazás után azzal együtt is, hogy a szektor 21-es P/E alapú értékeltsége továbbra is magasabb, mint a teljes részvénypiacé.

Kisebb emelkedésnek nézhetnek elébe az eddig egyébként is ütésállónak bizonyuló egészségipari cégek, valamint az alapvető fogyasztási cikkek gyártói is. Az év eddigi sztárjai, a szektorok közül egyedüliként árfolyamemelkedést mutató energiaipari vállalatok a harmadik negyedévben is az élmezőnyben maradhatnak az Oroszország elleni szankcióktól is fűtött szűkös olaj- és gázpiaci kínálat és a kivételesen magas eredményvárakozások mellett.

A devizapiacon az erős dollár gyengülését valószínűsíti a bankház, az euróhoz képest akár az 1,15-ös szintig is visszaereszkedhet a kurzus egy éves távlatban, amennyiben a gazdasági lassulás lehűti a kamatemelési várakozásokat. A szaporodó piaci bizonytalanságok nyertese lehet klasszikus menekülőeszközként nyilvántartott arany, melynek árfolyamát unciánként 1880 dollárra várja a bankház a negyedév végére.