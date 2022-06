Megtriplázta nettó veszteségét éves bázison a szélturbinákat gyártó német Nordex az első negyedévben, hiszen a tavalyi 55 millió euróról 151 millióra nőtt a deficit - közölte a cég kedden. A vállalat üzleti forgalma pedig 25 százalékkal, 933 millió euróra esett vissza. Ráadásul a frankfurti tőzsde a technológiai vállalatok TecDax és a kisvállalatok SDax indexéből is kivágta a céget, mivel egy kiberbiztonsági incidens miatt kicsúszott a gyorsjelentés közzétételére megszabott határidőből.

Fotó: SOEREN STACHE/AFP

Nem is csoda, hogy a január végén bejelentett rostocki gyárbezárás miatt egyébként sem túl közkedvelt társaság részvényei újabb, több mint 5 százalékos esést követően 9 euró alatt találták magukat, amivel év eleje óta már 40 százalékra nőtt az árfolyamveszteségük. A gyárbezárás, amit amúgy a Nordex a kíméletlen piaci versennyel indokolt, a legfrissebb információk szerint mintegy 600 munkavállalót érint.

A menedzsment megerősítette ugyanakkor középtávú célkitűzését, amely szerint nyolc százalékos EBITDA-marzsot kívánnak elérni, ám idén még várhatóan 0 és mínusz 4 százalék közé esik ez az érték.

Ha kisebb mértékben is, de azért 15 százalék körüli mértékben gyengültek év eleje óta a másik két nagy európai gyártó, azaz a Siemens Gamesa és a dán Vestas papírjai is. A Gamesa árbevétele a március végén lezárt első pénzügyi félévében mintegy 15 százalékkal 4 milliárd euróra csökkent, míg egy részvényre jutó vesztesége 8 centről, 1,15 euróra hízott. A Vestas ugyan 27 százalékkal, 2,5 milliárd euróra növelte bevételeit az első negyedévben, ám nettóeredmény-soron a megemelkedő költségek miatt a dánok vesztesége is irgalmatlanul megugrott, a tavalyi 64 millió euróról 765 millióra.

Valami nagyon elromolhatott tehát az öreg kontinensen, hogy az energiafordulat szempontjából kulcsjelentőségű, szélturbinákat előállító cégek egyre távolabb sodródnak a nyereséges működéstől, pedig mindent megtesznek a talpon maradásért, többek között egyre-másra szervezik ki a gyártást Ázsiába, főként Kínába, ami szintén nem Európa energiafüggetlenségét szolgálja. A Vestas például áprilisban zárta be a szélturbinák forgórészeit gyártó németországi gyárát Lausitzban.

Állami vagy uniós segítség nélkül a gyártóknak nincs is esélyük a gátlástalanul szubvencionált kínai konkurenciával szemben. Ráadásul újabb fordulópont állhat be ebben a reménytelennek tűnő harcban is, korábban ugyanis a német Die Zeit szerint legalább Európát uralták a helyi gyártók. Az idén áprilisban átadott olasz tengeri szélparkhoz viszont már a Ming Yang szállította a turbinákat, míg tavaly decemberben a szintén kínai Norico szerelte fel a horvátok Adria-parti szélfarmját is. A Die Zeit szerint az európai szélturbina-piac - akárcsak korábban a naperőművek gyártása is - hamarosan túlnyomórészt a kínaiak kezébe kerülhet.