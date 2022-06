Újabb kamatcsökkentésről döntött az orosz központi bank pénteken, így a mostani, 150 bázispontos kamatvágást követően az alapkamat ismét 9,5 százalékos szinten áll, pont ott, ahol a háborút megelőzően – írja a CNBC.

A lépés azért is figyelemre méltó, mert időközben a jegybankok világszerte kamatemelésekbe kezdtek. Ugyanakkor azt is elismerték, hogy az orosz gazdaság elé a külső környezet számos kihívást állít, ami jelentősen csökkenti a gazdasági aktivitást. Ennek ellenére azt állítják, hogy az infláció gyorsabban csökken a vártnál, és a gazdasági visszaesés is kisebb mértékű, mint azt áprilisban gondolták.

Fotó: Kirill Kallinikov / Sputnik / Sputnik via AFP

A legfrissebb adatok szerint májusban és június elején az árak növekedése alacsony volt, részben a rubelárfolyamok változása, részben a fogyasztás visszaesése miatt. A februári, a kamatot 9,5 százalékról 20-ra emelő döntést követően ez már a negyedik vágás. Legutoljára május végén 14-ről 11 százalékra csökkent az orosz alapkamat.

Az infláció mértéke az áprilisi 17,83 százalékos értékről 17,1-ig esett vissza, miközben a rubel az orosz jegybankot érintő szankciók hatására bekövetkező mélyrepülést kiheverve mára a legjobban teljesítő devizává vált, jóllehet némiképp mesterséges körülmények között.

Az infláció az idén 14–17 százalék között lehet a jegybank számításai szerint, ami 5–7 közé eshet 2023-ra, hogy 2024-re 4 százalékig süllyedjen. A GDP alakulása kapcsán ugyanakkor azt nem közölték, hogy milyen értékre számítanak, ám azt mondták, a visszaesés mértéke kisebb lehet az áprilisban jósoltnál.