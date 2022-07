A szerdai megrázó inflációs adatok után a határidős kamatpiacok árazása alapján 79 százalékra nőtt a júliusi 1 százalékos kamatemelés esélye. Ez azért érdekes, mert évtizedek óta nem lépett ekkorát az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, s az előirányzat 0,75 százalék.

Minden játékban van– mondta Raphael Bostic, az Atlanta Fed elnöke újságíróknak Floridában, de nem árulta el, hogy támogatja-e az 1 százalékos emelést.

Elemzők szerint a szerdai inflációs jelentés fokozta a Fedre nehezedő nyomást, hogy a korábban tervezetnél hosszabb ideig folytassa a nagy kamatemeléseket, ami növeli a recesszió kockázatát a következő évben.

A munkaügyi minisztérium fogyasztói árindexe júniusban 9,1 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, több mint negyven év óta ez a leggyorsabb ütem.

Nincs hová bújni az inflációs jelentés elől, ez katasztrófa a Fed számára – mondta Tim Duy, az SGH Macro Advisors vezető amerikai közgazdásza.

Jerome Powell, a Fed elnöke a múlt hónapban, miután 0,75 százalékot emeltek, még azt mondta: a jegybank valószínűleg fél százalékpontos vagy 0,75 pontos kamatemelést fontolgat a július 26–27-i ülésén.

A The Wall Street Journal szerint az amerikai kamatvárakozások most volatilisek, részben azért, mert a Fed már júniusban is meglepte a piacot azzal, hogy a jegybank legtöbb tisztviselője konkrét iránymutatást adott arra, hogy a Fed a júniusi ülésen fél százalékponttal emeli a kamatokat az előzetes csendes időszak előtt. De a CPI-jelentés, amelyet napokkal a találkozó előtt tettek közzé, arra késztette a Fedet, hogy nagyobb, 0,75 pontos kamatemelést hajtson végre. Emiatt sokan úgy vélik, hogy kétszer egymás után nem húznak meglepőt a jegybankárok, de egyre többen gonolják azt, hogy ha egyszer megtették, akkor újra megteszik.

